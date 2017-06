El Sadop se presentó en la justicia en contra del ítem Aula

El gremio de los docentes privados se presentó ante la justicia de Mendoza contra el ítem Aula. A nuestra provincia llegó la secretaria general de Sadop Nación, María Lázaro para acompañar este reclamo.

Ester Linco Lorca explicó que este recurso que instaló el gobierno de Mendoza tiene a "los docentes contra la pared, ahogados y asfixiados". "El reclamo que hicimos en la OIT es lo que vamos a presentar hoy ante la Justicia, donde nosotros decimos que es una confiscación de sueldos porque por un día de no trabajo, un día en el que yo ejerzo mi derecho de ser huelga no me pueden descontar el 10% del sueldo, más el día de trabajo, más el proporcional de presentismo".

Además abogó por la unión de los trabajadores "nosotros creemos que lo que hay que hacer es tener armado el Frente Educativo, armar frentes en unidad para seguir defendiendo los derechos".