No todo son rosas: este fue el peor momento que vivió Sol Pérez

La chica del momento demostró que no todo es perfecto en su vida y en una entrevista con Este es el Show habló de uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar: la trágica muerte de su abuela.

El pasado 8 de junio de 2016 la mujer fue atropellada frente al hospital Bocalandro. “Mi abuela estaba yendo al médico, al hospital Bocalandro, porque tenía PAMI. Se bajó del colectivo, iba a cruzar la calle y la atropelló un auto. Lo que me dijeron fue que el hombre nunca paro ni frenó a auxiliarla”.

Sol Pérez recordó que el episodio ocurrió a las 7 de la mañana y contó: “Yo atendí el teléfono cuando volví de trabajar a la 1 del mediodía. Capaz que estuvo viva algunas horas y no me pude despedir. No sé si se sentía sola… Lo llamé a mi papá y por los nervios no sabés cómo decirle la noticia. Mi casa era un caos. Mi papá fue corriendo al Bocalandro y cuando la encuentra estaba llena de sangre con la ropa puesta. Quiere decir que ni siquiera la auxiliaron, porque sino te limpian las heridas”.

“Ese mismo día conseguí el teléfono del hombre que la había atropellado y lo llamé para ver si, por lo menos, me pedía disculpas. Me atendió la mujer y le dije: ‘Hola me podés pasar con tu marido, porque atropelló a mi abuela y la mató. Me pasó con la hija, que me dijo: ‘No sé qué historia te contaron’. Yo le dije: ‘La única historia es que mi abuela está muerta y tu papá, que la acaba de matar, está en tu casa’… A los tres meses, el muchacho pidió el auto con el que mató a mi abuela”, contó, entre lágrimas.

Finalmente la participante del Bailando aseguró que hubo muchas irregularidades en el caso y que está llevando adelante un proceso judicial contra la persona que mató a su abuela.