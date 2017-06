Yanina Latorre no para de tirar "bombas": "Con Diego...

Yanina Latorre no la está pasando nada bien desde que saliera a la luz el material que se difundió públicamente sobre su la supuesta infidelidad de Diego, con Natacha Jaitt. Este lunes, la panelista estuvo en El Diario de Mariana y habló de todo con la conductora.

"Le estoy poniendo mucha onda, pero estoy cansada y tengo angustia adentro", arrancó a contar. "Yo trato de reírme en televisión, no buscaba llorar y lo que me dijo me quebró el consuelo. Tampoco hice un drama", agregó Yanina.

"Seguimos siendo una familia. Yo sigo creyendo en las historias de amor", dijo, y aclaró: "Todavía no tomé ninguna decisión y tampoco se la tengo que explicar a nadie porque la televisión no es un tribunal de justicia".

"Esto pasa y estoy tratando de vivirlo como puedo y entera porque en el fondo hay cosas peores. Yo no nací para quedarme tirada en una cama. Lamentablemente la vida sigue y tengo que seguir haciendo cosas", añadió luego.

Más tarde, según publica Primicias Ya, reveló que todavía no tomó una decisión: "Diego es mi amigo, mi hermano, mi compañero. Es a quien le muestro las piernas y le pregunto si tengo celulitis. Nos criamos y crecimos juntos. Todo lo que hicimos fue desde los 23. Es una historia muy larga y uno pone mucho en la balanza".

"Ahora sí hay charlas. Nos reímos. Podemos hablar. Me reprocha, yo le reprocho", dijo Yanina. "Es un proceso largo donde hay en juego una familia", concluyó.