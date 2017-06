Poder judicial ese poder ausente

Ante lo que por estos tiempos presencia la gente y vive el ciudadano, brotan preguntas que como espada de Damocles caen en la realidad de país:

¿Puede Cristina Fernández de Kirchner lanzar un espacio político en la situación judicial en la que se encuentra?

¿Pueden quienes están sospechados de haber defraudado los fondos de la nación seguir hablando del país y las necesidades de su gente?

¿Qué respuesta recibe el ciudadano por parte de la justicia tras escuchar sobre los miles de millones de pesos que fueron devorados por un fenomenal aparato de corrupción?

¿Dónde están todas aquellas promesas hechas por un gobierno que fue votado con las desesperantes expectativas de una golpeada ciudadanía?

¿Se instala definitivamente la impunidad en la vida de los argentinos?

¿Tiene especulación política electoral para que nada sea investigado y nadie sea procesado?

¿Por qué recién ahora se actúa sobre el oscuro negocio ilegal de La Salada?

Estas son algunas de las preguntas que se hace la gente. Interrogantes que en la mayoría de los casos difícilmente sean respondidos. Por lo menos en la sincera lógica de la gente, mas no en esa mentirosa e inventada forma de respuesta que tiene la mayoría de la dirigencia. Aspecto demostrativo de que la política es el arte de todo lo posible.

Hoy el Poder Judicial de la nación está en la lupa grande de los argentinos. Por esa sospechosa lentitud y por algunas acciones que dejan entrever que está muy lejos de ser independiente. Esto último con ligaduras a otro poder del estado, que evidentemente le marca el péndulo de las decisiones que toma.

El ciudadano común entiende que en el país han ocurrido “graves hechos” que han producido profundo perjuicio a su vida. Pero, “no entiende que cuando se señala a quienes lo hicieron, la justicia no actúe”. En la simplicidad con que la gente mira su existencia hay una ecuación inalterable, “el que delinquió fue imputado, preso, procesado y enjuiciado”. Así de simple y contundente. Por lo que esa gente no entiende que Amado Boudou, Julio De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, Hebe de Bonafini y muchos de los que son señalados como sus testaferros para producir la fenomenal estafa millonaria al país, no hayan hecho ese camino de la ecuación inalterable. Misma gente que no deja de mirar, siguiendo la lógica ciudadana, que la compleja impunidad tiene actores de diferentes tipo, color y grado de poder. Un punto donde nadie se salva, absolutamente.

El procedimiento sobre Megapolo, razón social conocida vulgarmente como La Salada y la detención del zar del negocio clandestino Jorge castillo es una muestra cabal de lo expresado. Todo el mundo sabía lo que Castillo había amasado con esta manera informal de negocio nacido en el medio de la crisis del 2001. La mayoría de los principales políticos argentinos habían tenido relación, cuando más acercamiento con el pope de La Salada. Entonces, la mayoría de ellos sabían lo que este personaje estaba haciendo detrás de la única posibilidad que miles de familias puedan vivir de este negocio y que la gente con bajos recursos tengan acceso a mercaderías a bajos precios. Actividad que durante casi los 12 años del kirchnerismo se acrecentó con total impunidad. Hecho que hizo que La Salada escondiera el negro accionar de la trata de personas, talleres clandestinos, piratas del asfalto y otras actividades ilícitas. Donde seguramente las cifras de ganancias superan holgadamente los más de $ 5.000 millones mensuales del negocio en sí de La Salada.

Ante estos tiempos donde la economía no se acerca al vivir de los argentinos. Por el contrario, sigue señalando altos índices de desocupación y pobreza. Donde las actividades comerciales y productivas todavía no muestran señales de crecimiento. La nación sigue mostrando estancamiento institucional porque sus poderes no están saneados aún. Porque no hay ejemplar acción que le diga a la ciudadanía que se terminó la tierra de hijos y entenados. Que se están sacando las manos sucias sobre la constitución, las instituciones de la nación y los poderes del estado. Esencialmente se está limpiando el Poder Judicial, desde donde las señales muestren que la Argentina es un país responsable y respetuoso de las leyes. Que por sus calles e instituciones no deambulan los que cometieron delito. Que esa justicia defiende y es el reaseguro de cada ciudadano. Que no tiene oscuros apartados para proteger delincuentes. Que estos últimos no son alcanzados por impunidad alguna.

Entonces Argentina, para sus ciudadanos y ante los ojos del mundo será aquella nación que merezca ser habitada, tener inversiones, tener trabajo y aportar a un crecimiento legal, regular y limpio. Sin ese oscurantismo que solo un Poder Judicial eficiente e independiente sea capaz de detener para siempre.