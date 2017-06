Echarán a 170 empleados jerárquicos del PAMI

La obsesión que tiene el Gobierno de Mauricio Macri de reducir el déficit en el PAMI se aplicará mediante un fuerte recorte en su plantilla de empleados, ya que eliminará 170 puestos de trabajo para empleados de alto rango en los próximos días. Incorporados en la gestión de Carlos Ragazzoni, estos gerentes, directores y secretarios, que percibían sueldos promedios de $70.000 mensuales, serán la válvula de escape para que el ente nacional obtenga un ahorro de $ 143 millones al año.

La disminución se dará en las secretarías, ya que de las nueve que operaban bajo el mando de Ragazzoni se reducirán a cuatro. Y sólo tres contarán con un secretario a cargo (la restante la ocupará el Subdirector ejecutivo). En esas áreas el ex director del PAMI y candidato a concejal de Cambiemos por Almirante Brown, había incorporado a 250 personas en reemplazo de las que había designado el kirchnerismo.

"Todas las incorporaciones fueron acordadas con Gustavo Lopetegui", aseguraron fuentes cercanas a la gestión anterior, ya que a poco de asumir "se pidieron incorporaciones por favores políticos, personas que había que incorporar para cumplir con lo prometido con otras fuerzas políticas como el radicalismo, y también favores que se le debían a gobernadores", agregan las fuentes.

En ese sentido, fueron más de 100 los empleados que recibieron la confirmación de que no permanecerían en sus puestos, aunque en total serán 170 los que se queden en la calle. "Son cargos políticos, de ninguna manera estamos removiendo a trabajadores de carrera", explicó una alta fuente de la actual conducción del PAMI. "Sólo van a quedar 80 cargos jerárquicos", aseveró la fuente oficial y aseguró que en esos puestos cobran actualmente de unos $ 70.000, y concentran la mayor carga salarial de la plantilla total, compuesta por unos 14.000 trabajadores en todo el país.

Aunque Ragazzoni jamás lo confirmó públicamente, existen fuertes rumores de que le pidieron la renuncia por mantener "diferencias" con el trío "son yo", como los denominó el presidente Macri, que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los coordinadores Mario Quintana y Lopetegui. Además, habría otro de los causales habría sido el "negarse a aplicar un ajuste", ya que el recorte a los servicios de la obra social de los jubilados y pensionados sabía a poco y por eso dieron de baja el acuerdo que había firmado en enero con laboratorios.

Casinotti llegó al PAMI con la consigna de reducir el déficit del organismo que asciende a $10 mil millones. Y su principal frente de batalla, según el mismo informó a gerentes y directores, sería achicar el nivel de robos en la entidad. Según cálculos de la actual gestión, el organismo pierde $ 120 millones por mes en medicamentos que nunca llegan a manos de los pacientes. "Se trata de remedios que la gente no retira, o bien porque cambio de tratamiento, o porque ya no los necesita, o porque el paciente falleció. Pero el PAMI igual los paga, y las farmacias no los devuelven a las droguerías para su destrucción", explican en la conducción del organismo.

Por eso, el acuerdo que se cerrará el jueves con empresarios del sector de medicamentos prevé la incorporación de la "trazabilidad inversa", las certificaciones que demuestren que los medicamentos no retirados por pacientes son destruidos y por lo tanto el PAMI no los pagará. "El problema es que esas mafias sólo se las puede erradicar con cantidad de personal calificado en áreas gerenciales que puedan tomar decisiones y que a la vez que estén bien pagas, para que no haya convivencia de delitos dentro de la entidad".