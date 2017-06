D´onofrio le puso un freno a la posible llegada de Enzo Pérez a River

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, reconoció hoy que es muy difícil la llegada de Enzo Pérez, uno de los futbolistas que pidió Marcelo Gallardo como refuerzo. "De Enzo Pérez todavía no hemos hablado nada. Una cosa es que yo diga que no viene y otra cosa es que diga que no queremos. ¿Cómo hacemos para pagar la cláusula de salida que tiene en Europa?", se preguntó.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, confesó que su arribo es complicado debido a que el viernes deben presentar la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. Por último, se mostró optimista por la llegada de Ignacio Scocco: "Creo que vamos a llegar a un entendimiento con Newell´s lo más rápido posible porque eso nos permitirá anotarlo antes del viernes en la lista de buena fe de la Copa Libertadores".

La primera oferta fue rechazada por la institución rosarina, pero este miércoles habrá una nueva reunión en la que se espera que exista un entendimiento entre las partes. En tanto, D´Onofrio negó que existieran chances que regrese Leonel Vangioni porque "en mi charla con él me dijo que quería permanecer en Europa" "En ningún momento nos dijo quiero volver a River. Para eso, saben que el primer paso es llamarlo a Gallardo", comentó.

Primera práctica de Pinola y Lux con el plantel

Germán Lux y Javier Pinola, los primeros dos refuerzos de River, se entrenaron hoy por primera vez con sus nuevos compañeros en el predio que la institución tiene en Ezeiza. Después de haber firmado por dos y tres años respectivamente, ambos estuvieron a las órdenes de Gallardo y serán considerados para el partido de ida ante Guaraní de Paraguay.

En la práctica, un grupo realizó ejercicios de recuperación, mientras que otro hizo trabajos de potencia aeróbica con intervalos. Por otra parte, Denis Rodríguez, Carlos Auzqui, Iván Alonso y Jonatan Maidana se movieron de manera diferenciada.