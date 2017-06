Orban explicó por qué eligió Racing: "me sedujo el proyecto de Cocca"

El defensor Lucas Orban, flamante incorporación de Racing, afirmó hoy que eligió volver al país porque lo "sedujo" el proyecto que encabeza Diego Cocca en la "Academia". "Me sedujo el proyecto de Cocca. Desde hace varios mercados siempre hubo clubes que me buscaron. Creía que tenía ganas de volver y Racing hizo que se resolviera todo rápido, casi en 24 horas", explicó el jugador.

En declaraciones a TyC Sports tras realizarse la revisión médica, Orban indicó que se siente "feliz" por la elección y reconoció que en alguna ocasión había hablado con Diego Milito "pero no se dio". Orban le agradeció ahora la intervención del presidente Víctor Blanco y del entrenador Cocca, y señaló que "hace un tiempo que el club está ordenado, se nota y se ve".

"Como siempre repetí desde que debuté, donde me toque jugar para mí está bien, sea como central o como lateral. Siempre me he manejado de la misma manera", indicó el jugador que viene proveniente del Genoa de Italia. El defensor indicó que está "al tanto del fútbol local" dado que en los clubes donde estuvo -más precisamente en Genoa- tenía compañeros argentinos, entre ellos el delantero Giovanni Simeone.

"Primero antes que nada quiero devolver la confianza al entrenador, dirigentes e hinchas. Estoy hace un mes de vacaciones, pero si me necesitan puedo estar", sostuvo. Orban, de 28 años, firmará un contrato por dos años con la institución, que le adquirirá la ficha en una suma cercana a los dos millones y medio de dólares.

El defensor surgió de las divisiones inferiores de River, pero solo jugó un puñado de partidos en Primera, hasta que fue cedido a Tigre. Luego de un muy buen paso por el "Matador", fue vendido al Burdeos de Francia, pasó por Valencia, Levante (ambos de España) y el Genoa, sin lograr consolidarse en ninguno de esos clubes. Racing, además de Orban, incorporó al uruguayo Egidio Arévalo Ríos y el paraguayo Juan Patiño de cara a la próxima temporada.