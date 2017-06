Se filtró la foto hot de Gladys la Bomba Tucumana y su novio de 28 años

Bail, canto y amor. Todo eso tuvo el debut de Gladys la Bomba Tucamana en el Bailando 2017, ya que no solo interpretó su tema más conocido (“La pollera amarilla”) sino que también presentó a su joven novio.

Sebastián Escacena, de 28 años, fue a verla bailar y cantar en Showmatch y, cuando terminó la performance de Gladys, se abrazaron y besaron en la parte de atrás del escenario. Ése hermoso momento fue fotografiado.

El joven es 24 años más chico que Gladys (52) es futbolista, pero a pesar de poder manejar la presión del mundo del fútbol, se mostró nervioso por demás.

Sin embargo, no pudo evadir a Marcelo Tineli y sus preguntas sobre la relación con la Bomba Tucumana. “De ella me gusta todo. La amo y la voy a amar siempre. Sos mi vida. Me quiero casar con vos”, confesó.