Sin caras extrañas para las Primarias mendocinas

Varios miles de argentinos estuvieron este fin de semana corriendo de un lado para otro con el corazón en la boca hasta unos segundos antes de las 24 del sábado. Los otros millones se repartieron entre los que tenían curiosidad para saber quiénes de los mismos de siempre serían candidatos para renovar la mitad de casi todos los cuerpos colegiados de los estados nacional, provincial y municipales y un tercio de los senadores nacionales, y la gran mayoría que se ocupó de otras cosas más o menos importantes para cada uno.

La expectativa de los más interesados se centraba en que en el último minuto del sábado se debían presentar las listas de candidatos para las elecciones PASO, esos comicios que hoy son duramente criticados porque hacen gastar muchísimo dinero al Estado y le ocuparán un domingo de su vida a los ciudadanos argentinos. ¿Para qué? Para elegir a candidatos que ya han sido elegidos por las cúpulas de los partidos mediante acuerdos y arreglos a puertas cerradas, generalmente.

En Mendoza, en general, todo ese trajín se desarrolló en forma más bien tranquila y ordenada en la carpa oficialista, más o menos como ha sido siempre en la izquierda y con alguna tensión en el campamento peronista. Esta nómina no intenta excluir a ninguno de las otras agrupaciones que se presentaron, pero en este espacio sólo nombramos a los partidos y frentes que hasta ahora tienen representación en la Legislatura.

Para tomar decisiones rápidas siempre hace falta la presencia de un jefe que tome decisiones firmes y tenga dotes de negociados ante la multitud de pretendientes para una limitada cantidad de lugares, léase, bancas legislativas. Y ese rol, en el caso del frente Cambia Mendoza, lo cumple con creces y habilidad el gobernador Alfredo Cornejo, que como siempre que el radicalismo Gobierna la provincia, se lo considera como el gran elector, sobre todo en el caso actual en que el partido de la calle Alem, está en su gran mayoría prolijamente alineado con la conducción de la calle Peltier.

El caso de Mendoza, tal vez sea donde el radicalismo logró imponer a gente de ese origen en los puestos con entrada casi segura para el caso del Congreso nacional, porque como se pudo saber durante el fin de semana, la UCR perdió espacios en cuanto a la posibilidad de aumentar sus bancas en las cámaras legislativas. Pues en la conformación de las listas nacionales fue muy fuerte la presión del presidente Macri para imponer a su gente, y cuando tuvo que abrir espacios para los aliados de Cambiemos, quien más se vio beneficiada fue la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Aquí en la provincia no trascendieron grandes discusiones y la foto final de familia para el anuncio de los candidatos no tuvo ausentes y los flashes revelaron caras más o menos sonrientes o al menos con un gesto de resignación. Tal fue el caso del principal representante del ‘lilismo’ en Mendoza, Gustavo Gutiérrez, quien se vio relegado al quinto lugar de los cinco candidatos, un lugar imposible para entrar al Congreso, salvo por renuncias o muerte de los titulares de las bancas anteriores. El aparentemente despechado candidato, protestó por considerar que merecía un lugar más expectante, al punto que dijo que su postulación era como “tener un terreno en Júpiter”. Seguramente el aplicado y constante ex ganso fue convencido por la exultante Carrió, quien prefirió resignarlo ante la ganancia obtenida en otros distritos.

Con la ministra de Salud, Claudia Najul; el actual diputado Luis Petri y el novato en estas lides, Federico Zamarbide, los radicales quedan más que conformes dejando el cuarto lugar a una representante del PRO, Marcela Gazali. Se preguntarán por el Partido Demócrata, que en las listas nacionales no tenía a nadie, pero estaban en la foto con cara de contentos. Pues es probable que en el enroque necesario después de las elecciones de octubre y cuando deban asumir algunos funcionarios sean compensadas esas faltas.

Si bien los cargos electivos dan más prestigio al titular, los cargos en el ejecutivo no son desdeñables aunque son más inseguros porque siempre están a tiro de decreto del gobernador. El caso estaría en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, pues allí su titular deberá renunciara para asumir en la Cámara de Diputados de la Nación el 10 de diciembre, o antes de esa fecha, si quiere tener una buena imagen como candidata no ávida de acaparar cargos. Otra funcionaria de ese Ministerio seguramente se tendrá que ir, se trata de Marcela Fernández, la actual subsecretaria de Desarrollo Social, que va como candidata en tercer lugar al Senado provincial por el tercer distrito, y de casi segura entrada a la Legislatura por ser esa sección electoral que la que suma votos para Cambia Mendoza en los departamentos Godoy Cruz, Luján y Tupungato.

Si la lógica se impone, Cornejo puede elevar al rango de ministro al médico Oscar Sagás, actual subsecretario de Salud y ex senador provincial por el Partido Demócrata, quien manteniéndose siempre fiel a su partido se ha destacado por sus posiciones críticas ante los intentos de la cúpula gansa de abandonar el frente y mantuvo una firme posición integradora. Todavía es mucho lo que falta pero los acuerdos seguramente han sido ya sellados.

En el barrio peronista, la situación no es tan floreciente porque todavía no se decantan los malos humores de la derrota y sufren la peor de las calamidades del PJ, que es no tener un conductor o un caudillo. Y sufren la paradoja de que el partido más verticalista esté desde hace meses prácticamente en estado deliberativo. Ante la imposibilidad de acordar una lista de unidad la fuerza hoy en la oposición, se divide en dos sectores claramente definidos: uno que responde a las autoridades oficiales del partido y a los intendentes y otro que tiene su origen en la Legislatura provincial, además del kirchnerimo menduco cuyas figuras dependen solamente de la imagen y las decisiones de Cristina Kirchner.

Así las cosas, los votantes peronistas o simpatizantes se encontrarán el 13 de agosto con tres listas nacionales con el sello PJ que ahora se llamará frente Somos Mendoza, una con Omar Félix a la cabeza, secundado por Laura Soto y Mariana Ábrego; la otra lista encabezada por Jorge Tanús acompañado por Patricia Fadel y Omar Parisi; y el kirchnerismo, que no pudo a ninguna de sus figuras conocidas, y postula a Juan Jofré junto a Cecilia Juri y Sergio Giménez. La novedad se produjo con la actual legisladora María José Ubaldini, quien junto a Dora Cubas y Roberto Roitman van por cuerda separada en una lista fuera del peronismo partidario y vinculada a los Rodríguez Sáa.

Ahora bien, además de estos nombres de las marquesinas políticas, todos los partidos y frentes han presentado también precandidatos a legisladores provinciales y concejales municipales, los cuales se van a ir conociendo durante la campaña, tanto de las PASO como en la generales de octubre.

Finalmente, cabe recordar a los lectores que esto ha sido sólo la previa para esos comicios obligatorios, molestos y escasamente necesarios a los que deberemos concurrir en poco más de un mes y medio. Por lo que se sabe, hasta el momento, sólo en el justicialismo habrá confrontación entre listas internas porque también el Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó una sola lista con Noelia Barbeito y Soledad Sosa en una alianza entre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) que siempre parece pegada sólo con chinches. Para todos los partidos, además de la obligatoriedad de presentarse y concurrir con la misma composición a las elecciones de octubre, es que se debe reunir por lo menos el 3% de los votos emitidos en cada distrito, si no se alcanza esa cifra, se queda fuera de carrera tal como le ha ocurrido a varias agrupaciones más pequeñas.