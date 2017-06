Javier Pinola y Germán Lux se realizaron la revisión médica

El defensor Javier Pinola y el arquero Germán Lux se efectuaron los chequeos médicos en una clínica del barrio porteño de Belgrano y por la tarde firmarán sus contratos con River.

El zaguero, que tuvo una caótica salida de Central, reconoció que "quería tener una despedida, pero no me dejaron", en referencia a que no le permitieron jugar frente a San Martín de San Juan. "Estoy recontra agradecido a Central, jamás tendría palabras malas porque pasé dos años maravillosos, pero la pasé mal el viernes, se me ensució mucho con cosas que no son verdaderas.

Lamento mucho lo que pasó en el colegio porque las familias y los nenes no tienen nada que ver en esta decisión. En Rosario tuve miedo por mis hijos", aseguró quien firmará por tres años.

Por su parte, Lux admitió estar "muy feliz" de retornar a River, once años después de haberse marchado al fútbol español. "El fútbol tiene momentos y este es un buen momento, porque estoy bien yo, muy contento. Ya hablaré para todos cuando firme el contrato", explicó Lux. "Estoy muy feliz de estar acá y sí, hablé con Marcelo (Gallardo).

Estoy contento de volver a mi casa", remarcó. Si bien no quiso profundizar sus declaraciones hasta rubricar su vínculo que será por dos temporadas, Lux consideró que River "hace un par de años viene consiguiendo muchos títulos, está bien institucionalmente y bien organizado".