Libres del Sur llamó a votar en blanco luego de romper con Massa

La diputada por Libres del Sur Victoria Donda y el dirigente Humberto Tumini ratificaron hoy el alejamiento de esa fuerza del frente 1País, y no se descarta la posibilidad de un llamado a voto en blanco.

"Libres del Sur no participará en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Muy probablemente llamemos a los afiliados a votar en blanco", manifestó el dirigente Humberto Tumini.

"Salvo que hubiera un acuerdo de último momento nosotros ya no participamos del proceso electoral. Pero es muy difícil que haya modificaciones, el periodo político da la impresión de que ha concluido", añadió.

Las autoridades de Libres del Sur quebraron la alianza electoral en la provincia tras ser rechazada, tras largas negociaciones, su propuesta de incluir en determinados puestos de la lista a sus dirigentes.

"En la lista de la provincia de Buenos Aires no pudimos ver reflejado este frente que venimos construyendo en nuestros distritos, consideramos que no se tomó en cuenta nuestro espacio por eso no participamos", manifestó Donda.

"Hay tiempo hasta el miércoles, nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, creemos que hace falta amplitud que refleje equidad de lo que cada uno representa cuando se construye un espacio político", añadió en declaraciones a radio el Mundo.

La decisión de alejarse del frente en la provincia de Buenos Aires fue tomada pocas horas antes de que cierre el plazo para presentar las listas, aunque el acuerdo se mantuvo en la Ciudad de Buenos Aires.

"En la provincia de Buenos Aires nuestro espacio político tiene una relevancia que también se tiene que reflejar en las listas, porque eso después refleja determinadas influencias a la hora de tomar decisiones", aseguró Donda.

Por su parte Tumini indicó que "el frente estaba constituido por el Frente Renovador, GEN y Libres del sur, pero la propuesta no fue la adecuada el sector. No tuvimos acuerdo y decidimos retirarnos del frente".