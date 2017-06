Secuelas del "NatachaGate": Yanina Latorre bailó bien pero explotó en llanto

Está pasando por, acaso, el peor momento de su vida. Sin embargo, cuando Yanina Latorre (48) sale a la pista del Bailando parece dejar en el camarín todo el dolor para disfrutar del baile, aunque más no sea por un rato.

Alentada por sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana, Nequi Galotti y Andrea Taboada, la panelista tuvo una gran performance y redondeó 21 puntos, con lo que hasta ahora se ubica como la sexta mejor calificación en la ronda de cumbia.

Y, si bien la mujer del ex futbolista recibió comentarios alentadores de todo el jurado, las palabras que más la conmovieron fueron las de Moria Casán (70) y su compañero de programa en Radio Mitre, Marcelo Polino (53).

"Yo no puedo dar consejos ni sugerencias, pero una vez le pregunté a la persona con la que había estado muchos años en qué nos equivocamos. Si te sirve, hacele esa pregunta cuando se pase todo", le dijo La One.

"El tiempo cura todo, las cosas se acomodan, y el dolor hay que atravesarlo. Si algún día se les da por hablar lo bueno sería preguntarse en qué se equivocaron", insistió la diva.

"Estás estupenda y me maravilla que pudiste dibujar una sonrisa en el baile, a este momento que ya lo estás pasando y a este baile le pongo un 9", la premió.

En tanto, Polino le dijo: "Nosotros tenemos que acompañarte a atravesar este momento de profundo dolor. Tranquila que estás haciendo las cosas bien, seguís viniendo acá y esto tiene valor. Tenés que bancarte el qué dirán porque te van a seguir tirando piedras. Yo te quiero mucho, lo sabés".

En definitiva, un gran aliciente para Yanina, quien aprovechó para desmentir que haya pensado en renunciar al reality. "Nunca llamé a nadie, nunca hablé con nadie. Hoy también dijeron que le presenté la renuncia a Ángel, me quieren limpiar", expresó entre risas.

Consultada sobre cómo se encontraba anímicamente, contó que "estoy por mí, por el laburo, por mis hijos". "Igual, no es la muerte de nadie, hay cosas peores", agregó, para luego referirse a su vínculo con el hombre con quien compartió los últimos 23 años de su vida.

"Con Diego estamos armónicamente en el conflicto. Por ahora comemos, no lo maté. A veces me caliento y le mando el plato al living. El tiempo acomoda todo, la familia está bien, la pareja en este momento no existe, pero después de 23 años tu hombre no es solamente tu pareja", se sinceró.