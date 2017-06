River quiere a toda costa a Enzo Pérez

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, admitió hoy que el delantero Sebastián Driussi se marchará a Zenit de Rusia, que las tratativas para sumar al defensor Javier Pinola y al arquero Germán Lux podrían terminar de tomar forma “en los próximos días”, y que Enzo Pérez, volante de Valencia, también es “una posibilidad”.

“El club está recibiendo una oferta por la cláusula de rescisión (por Driussi). Hablé con el jugador y está convencido de que la van a hacer y me parece bien porque es un paso imoportante para su carrera. Es una oferta que el club no podría rechazar”, aceptó “Muñeco” en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, Gallardo no descartó que la puerta de salida quede abierta para otros jugadores: “Lo de Driussi es algo consolidado, que casi está hecho efectivo y no sabemos si puede aparecer otro caso más, posiblemente, no sé”.



El club ruso pagará 20 millones de euros, de los cuales 15 serán para el club de Nuñez.

Consultado sobre las incorporaciones en el próximo mercado de pases, afirmó: “Estamos manejando las posibilidades de entrar en un mercado que nos diera la chance de sumar jugadores no solo para la Copa, que es el objetivo más cercano, sino tambien para lo que viene”.

“Estamos llevando a cabo algunas posibilidades que pueden llegar a tomar forma ern los próximos días. El caso de Pinola es uno, el de Lux es otro, y hay dos o tres conversaciones que se habían iniciado hace algunos días para incorporar otros jugadores en este mercado”, amplió.

Por último, se refirió a Enzo Pérez, una figurita difícil que Gallardo intentará sumar con vistas a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Es una posiblidad, seguimos manejando la alternativa de que sea posible”, indicó.