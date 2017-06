Se filtraron los teléfonos de varias famosas

Una vez más los famosos fueron víctimas de las redes sociales. Esta vez, se volvieron a filtrar los teléfonos celulares de varias figuras a través de WhatsApp y Twitter y ya se hicieron virales.

Las damnificadas, cuyos contactos ya son públicos, son Florencia Peña, Graciela Alfano, Isabel Macedo, Jesica Cirio, Laurita Fernández, Mónica Farro, Natalia Oreiro, Nati Jota, Pampita, Silvina Luna, Virginia Gallardo y Wanda Nara.

Una de las primeras en expresarse al respecto fue Alfano, que le envió a todos sus contactos un audio en el que se la notaba bastante enojada: "No sé quien puso mi número en una publicación, supongo que se estará divirtiendo y me está haciendo perder mi tiempo. Les ruego que me saquen de estos grupos y me respeten".

Poco después empezó a circular otro listado con famosas como Barbie Vélez, Magui Bravi y Flor Vigna, entre otros.

El año pasado ya se había filtrado en las redes sociales una agenda telefónica que incluía información de más de 50 famosos, desde la letra "F" hasta la "Z": Belén Francese, Antonio Gasalla, Andrea Ghidone, Rocio Guirao Díaz, Mirtha Legrand, Luisana Lopilato, Claudia Villafañe, Nicole Neumann, Sebastián Ortega, Luis Ventura y Sofía Zámolo habían sido algunos de ellos.

En aquella lista también estaban Virginia Gallardo, Wanda Nara y Silvina Luna. Luego de esa filtración, varios de los perjudicados se vieron obligados a cambiar sus números de teléfono.

Belén Francese fue una de las que se quejó el año pasado, luego de la viralización: "Me volvieron loca mal, cada segundo insoportable, no había otra opción que cambiar de número".

Guillermina Valdes sufrió algo similar:"Cambio mi número de teléfono. Hay mucha gente con poco q hacer y muchas ganas de molestar".

ESCUCHÁ EL AUDIO DE GRACIELA ALFANO