Saturados de pasado

Otra vuelta de la rueda de las formalidades republicanas ha comenzado a girar, pero parece que no es para avanzar, sino que está patinando en el mismo lugar mientras la mayoría está sumida cada vez más en una peligrosa indiferencia

Sería interesante conocer qué rondaba en la cabeza de los que regresaban a sus casas después de que en el casi desapercibido Día de la Bandera fueron al estadio de Arsenal de Sarandí en Avellaneda o al edificio de los tribunales de Comodoro Py en Retiro. Además, por cierto, es saber qué realmente los movilizó para concurrir. El interrogante si bien hace foco en lo que más le mostró la televisión a todo el país, vale para los que en toda la República hicieron algo parecido en sus localidades o solamente se conformaron con la catarsis que posibilita la TV y sus enfáticos relatores. O, a lo mejor, hubo una incontable cantidad de familias que pudieron salir a pasear o se quedaron en casa porque no tenían con qué salir y gastar dinero. Tenemos que contar también a esa mítica mitad más uno que se quedó viendo el partido San Lorenzo-Banfield, que consagró finalmente a Boca campeón.

Qué sensación de deber cumplido y de satisfacción habrán tenido los que con total fervor hacia la omnipresente expresidente vibraron desde temprano yendo y regresando del estadio Julio Humberto Grondona. Quizá hayan liberado la energía de sus odios acumulados por realmente padecer en este año y medio de gobierno no peronista; o quizás hayan encontrado un poco de alivio a su sufrimiento somatizado por la influencia del “despertar ideológico de la etapa estudiantil tardía" o de la “nostalgia de la revolución que no fue y que se sigue creyendo que vendrá". Los rostros que se vieron en la platea no alentaban ninguna esperanza ni proyectaban ejemplos para edificar un mundo mejor ni construir al “hombre nuevo". Desinvitarlo a Amado Boudou o impedirle la entrada a Luis D'Elía no son causales de amnesia.

Cuáles habrán sido los comentarios y las charlas durante el regreso de los que fueron a Comodoro Py. Habrán creído que estaba cumplido con creces el rol de ciudadanos preocupados por el futuro de los argentinos. Seguramente sintieron que con esta demostración, la reacción de los jueces, por miedo o vergüenza, se reflejará en la aceleración de los procesos judiciales contra los delitos contra el Estado cometidos durante los últimos doce años. En el fondo de sus cavilaciones, y con algo de fe en sus espíritus, seguirán soñando en que la Argentina será otra cuando todos los allí incluidos sean condenados y vayan presos.

Así es más fácil, toda la culpa es del kirchnerismo que sólo se ocupó de robar; o toda la culpa es del macrismo, que sólo gobierna para los ricos. Los dos regresos fueron en paz porque se sentían tan argentinos y solidarios unos como otros, que habían hecho todo lo que es posible hacer por su país unos como otros; que a los de la otra marcha les tocaba corregir el “desastre", porque eran culpables de bancar a la que roba o al que ajusta.

Lo que no se sabe es qué piensan, o si piensan, son los que en general no fueron a las marchas ni al estadio pero que estarán en las listas de candidatos que se están formando entre hoy y hasta el sábado 24, exactamente a la hora 24. Sangre sudor y lágrimas, además de algunas concesiones y no pocas agachadas son el precio que por estas horas se está pactando entre los dueños de la lapicera o los felices portadores del dedo índice.

El falso debate de si la expresidente se presenta como postulante al Senado nacional, y gana las elecciones, y da el salto para volver a ser presidente de la Nación en 2019, o si imita el renunciamiento de Eva Perón y declara como heredero al pueblo y comete su suicidio político, es lo que seca el seso a unos cuantos especuladores beneficiarios de cualquiera de las dos marchas.

Ahora, no aparece por ningún lado el grupo político que tenga realmente la intención de hacer lo que corresponde, que sabe qué hay que hacer; los que no lo sabemos preguntemos dónde se hacen bien las cosas. Y decimos grupo político, (eufemismo de partido, coalición, frente, alianza, espacio, bloque parlamentario, etcétera) porque no ha de haber ningún terrícola que pueda reencaminar en soledad a un país lleno de promesas pero que no ha pasado de consagrarse campeón moral en varias disciplinas.

La preeminencia de figuras providenciales a lo largo de nuestra historia no hizo otra cosa que retrasarnos porque los módicos avances que la dinámica del mundo impuso a la Argentina se quedaron ya en un pasado lejano y no se actualizaron. Cómo puede ser que más de 60 años después un importante y fundamental sector de los ciudadanos argentinos se conformen con evocar a un Perón que implantó modernas leyes sociales para la época y que sus actuales discípulos y sucesores no hayan avanzado casi nada.

Y cómo puede ser que los que no creen haberse beneficiado con aquellas viejas leyes sigan pensando en que hay una mitad de los argentinos que se quieren llevar puesta a la patria y que no merezcan caminar por las mismas veredas que los demás.

Todos somos la causa de lo que no fuimos y pudimos haber sido, pero no como individuos, sino como colectividad, porque llevamos nuestros humanos egoísmos, nuestras pequeñeces a las distintas formas de participar en los múltiples universos que integramos, a los mundos sociales, científicos, académicos, laborales, estudiantiles, vecinales o solidarios en los que participamos. Y si de entre todos nosotros salen los que van a integrar otra vez el Congreso detrás de las figuras prominentes que traccionarán votos, no podemos aspirar a que sean diferentes.

Se viene otra renovación parlamentaria, allí donde formalmente está representado todo el pueblo argentino y donde supuestamente se debate cómo satisfacer las necesidades y procurar el bienestar de todos y posibilitar que el trabajo y la educación sean la fórmula común para progresar. El pueblo no se va a equivocar cuando vote, porque lo va a volver a hacer confiando en que los que vayan a ir de nuevo o por primera vez al Congreso nacional, esta vez hayan aprendido a pensar bien y sentirse verdaderos servidores públicos.

Pero la tendencia es a que va a ser más de lo mismo, que muchos van a entrar colados en las listas sábana con el dedo o la lapicera, que no tendrán idea de para qué estarán ahí cobrando suculentos sueldos y desprestigiando otra vez a una de las actividades que más diferencia al ser humano: la política, que de virtud se fue convirtiendo en mala palabra.