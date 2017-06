Zaira Nara se sacó una foto esperando piropos y le salió el "tiro por la culata"

Zaira Nara publicó una fotografía suya en las redes sociales que, lejos de 'encantar' a sus seguidores, les encendió la alerta. ¿Qué pasa con la salud de la bella modelo?

La imagen, de data del pasado martes, fue subida por la morocha en su cuenta de Instagram: "Martes Morfi", escribió en el pie de la misma.

Al parecer, sus seguidores empezaron a destacar su estado de extrema delgadez y se mostraron muy preocupados por la silueta de Zaira. A raíz de esto, la modelo decidió anular los comentarios en sus fotos de la red social.

"Ella se mantiene en el mismo peso, lo que pasa es que depende del look y la pose de la foto, no a todos les queda igual todo. Acá en el canal come de todo. Después de ser mamá volvió a su peso normal", dijo al respecto su peluquero Kenny Palacios a TN Show.

Mirá la foto y contanos qué opinás: