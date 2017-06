El peor momento en la vida de Eva de Dominici

Está en uno de los mejores momentos de su carrera, protagonizando La fragilidad de los cuerpos. Pero en lo personal Eva De Dominci está atravesando un inmenso dolor.

El martes falleció su abuelo y ella compartió su dolor con sus seguidores. En su cuenta de Instagram publicó una galería de imágenes de su infancia y escribió un texto conmovedor.

“‘Los abuelos están para amar y arreglar las cosas’ me dijeron una vez. Y Es verdad, Si que lo hiciste abuelo. Duele tu partida, te fuiste pero no nos dejaste. Me quedo con el último tango que cantamos juntos. Un hasta luego y el recuerdo por siempre en mi corazón”, comentó la actriz al pie de las fotos.