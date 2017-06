Odebrecht: piden indagar a 29 ex funcionarios y empresarios

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy 29 indagatorias por presunto pago de sobornos y sospechas de sobreprecios en las obras otorgadas a la empresa brasileña Odebrecht por la planta potabilizadora de AYSA en Zárate y otra en Berazategui.

Fuentes judiciales informaron que ante el juez federal Sebastián Casanello el fiscal pidió las indagatorias del ex titular de AYSA Carlos Ben; el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y del ex titular de Nación Fideicomisos Roberto Feletti, entre muchos otros.