Los fondos internacionales reiteraron a Argentina como mercado "Fronterizo"

En contra del consenso de los agentes de la plaza bursátil, la Argentina continuará con la categoría de mercado financiero "fronterizo", tal como señaló ayer el indicador de fondos Morgan Stanley Capital International (MSCI). La entidad norteamericana argumentó que los inversores están preocupados respecto de la "irreversibilidad" de los cambios económicos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri.

Germán Fermo, director de MacroFinance y la Maestría de Finanzas de la Universidad Di Tella, consignó que "Morgan Stanley quiere ver qué tan permanentes son las reformas en la Argentina y por eso se tomó un año más para decidir. No es un drama para el país, el drama es no atacar el frente fiscal, que es el verdadero problema que tiene la Argentina, en lugar de ser o no emergente. Y el Gobierno hasta ahora no tuvo la audacia necesaria para empezar a atacar el déficit, cosa que no es fácil y está presente hace 60 años".

"Tengo mis serias dudas de que vayamos a crecer a las tasas que necesitamos para poder afrontar este endeudamiento. Veo este Gobierno demasiado tranquilo y demasiado lánguido en esta dimensión de déficit fiscal. Porque la historia es la de siempre: estamos quebrados y endeudados", dijo Fermo a al medio Infobae. "A nivel político, sin embargo, no veo un frente complicado para el oficialismo ni en 2017 y 2019, pero pareciera que la política está postergando las reformas institucionales en lo económico".

El analista de MacroFinance subrayó que "el gobierno de Argentina no puede responder todavía una pregunta: cuál es el sendero de déficit fiscal que tenemos. El principal problema que tenemos es el déficit fiscal, no solo no lo corrigieron, si no que lo profundizaron".

Morgan Stanley tuvo en cuenta la calidad institucional y jurídica: sigue fresco el recuerdo del anterior gobierno

Jorge Compagnucci, analista de TMG, explicó por su parte que "la decisión nunca estuvo a juicio de consideración, simplemente existió un gran lobby de un par de agentes de Bolsa , bancos y funcionarios para recrear un marco irreal de inversiones futuras. Los medios periodísticos internacionales nunca vieron a la Argentina con dicha posibilidad de pasar a emergente".

Compagnucci agregó que "si el país se encontraba con chances de esta posibilidad, el dólar hubiese estado presionado a la baja durante las últimas sesiones y no precisamente entonado, en búsqueda de nuevos máximos. Esta misma situación se dio cuando decían que estaba cerca el acuerdo con los fondos 'buitre' con la anterior administración, y la divisa no paraba de romper máximos".

"Lamentablemente, el circuito financiero en Argentina es un gran reality show. En la Bolsa todo pasa por dos agentes y la ANSeS, y en el mercado de cambios, por tres mesas de dinero y el Banco Nación. Hoy operamos en dólares en acciones por la mitad del volumen que en la crisis del 2001", describió el experto de TMG.

En tanto, el economista José Luis Espert apuntó: "¿Gradualismo para corregir desequilibrios? Entonces, gradualismo para recibir inversiones, crecer y volver a ser emergentes".

"Mientras tengas déficit, vas a tener que emitir deuda siempre. Los Kirchner, por ejemplo, para financiarlo se endeudaban con el Banco Central. Macri se financia con deuda externa. Las dos cosas están mal", evaluó. "No importan los 20, 30, 50 ó 100 años, el tema es que tapa el déficit. Lo malo es que no haya ningún cambio en materia fiscal".