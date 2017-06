Dio la nota: Silvina Luna sacó su lado más sexy para bailar Cumbia Pop

Luego de un debut con algunos inconvenientes, anoche, en el Bailando, Silvina Luna y Leandro Nimo lograron conformar al jurado luego de bailar el ritmo de Cumbia Pop.

"Me gustó mucho, hoy bailaste. Tenían onda y estás muy sexy, Silvina. Casi todo perfecto y pueden más todavía", arrancó De Brito. Quien les puso un siete. "Me gustó mucho la coreografía, fue una verdadera cumbia. Estuvo muy bien, veo un gran avance respecto al baile anterior", dijo Pampita con su voto secreto.

Moria Casán calificó con ocho y le comunicó a la pareja que "Me gustó muchísimo, coreo innovadora con reconocimiento de pista. Despliegue de energía impresionante, van para arriba"

Finalmente, Marcelo Polino puntuó con cuatro Marcelo Polino: "Me gustó mucho más que la gala anterior. No la borres, Nimo, mejoren la energía. La coreo era como para una bailarina y esta chica no está para bailar tanto todavía".