Gianinna Maradona se despachó feo contra el Kun y Karina "La Princesita"

Tras la pelea con Karina, La Princesita, las aguas entre la hija de Diego Maradona y el futbolista parecían haberse calmado. Sin embargo, en las últimas horas Gianinna decidió volver a disparar contra su ex a través de las redes sociales.

En primer lugar le escribió a su hermana Dalma, a través de Twitter. “¿Cuánto podía pasar para que haga lo que hizo hoy el ‘amigo de vacaciones’?”

Pero a los pocos minutos fue más directa: “Me da mucha pena que teniendo tanta gente alrededor no tengas uno que te diga que lo primero es TU HIJO”, comentó.

Si bien no mencionó a su ex, sus seguidores sospecharon que sus mensajes estaban dedicados a él y le hicieron fuertes comentarios. Ella no se quedó callada y aclaró que el motivo de su enojo era que el Kun se había ido de vacaciones con la Princesita y su hija, Sol, sin Benjamín.