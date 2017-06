Un chofer de micro quiso ayudar a una pareja carenciada y todo terminó muy mal

Los colectivos guardan infinidad de historias en la que son protagonistas tanto choferes como pasajeros. Una de las últimas y más llamativas ocurrió en un "bondi" del corredor 4A en Salta y fue relatada por el propio chofer a los medios: Me Pasó en Saeta: quise ayudar a una parejita de escasos recursos y la pasé mal.

"Quiero contarles ayer a la noche a las 23 hs aproximadamente estaba de turno en el 4A, sube una pareja con un bebé que no tenía para pagar el boleto y me pidieron si los podía acercar hasta barrio Palermo les dije que pasen, se sentaron adelante y escuché que la joven le decía al muchacho que tenían que comprar pañales y discutían que no había plata y que el joven iba a conseguir trabajo en una obra.

Me di cuenta de la mala situación económica porque no tenían para pagar ni un boleto, y me quedé pensando angustiado si tendrían para comer, cuando se iban a bajar decidí darle $200 a la joven, me sonrió y me dio las gracias me dijo que era de mucha ayuda, pero el muchacho se enojó y me dice "Que te haces el piola con mi mina gil" y me calza una piña y se baja corriendo, de todos modos se fueron con la plata y espero que sea de mucha ayuda".

Si fueras el chofer ¿Habrías hecho lo mismo