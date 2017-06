Faurie alertó que en Venezuela hay "crisis humanitaria"

En su primera participación en la OEA, el canciller, Jorge Faurie, alertó que en Venezuela no sólo hay "un enflaquecimiento de la democracia", sino también "una crisis que tiene una dimensión humanitaria", ante lo cual se mostró "muy preocupado" por la situación que vive el país caribeño.

"Estamos ante una crisis que tiene una dimensión humanitaria. No sólo tenemos un enflaquecimiento de la democracia en Venezuela, sino que también tenemos presos políticos, y una emergencia social por falta de alimentos y medicamentos", sostuvo el funcionario nacional. Al exponer en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el jefe del Palacio San Martín advirtió que "la decisión de seguir aludiendo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es un elemento que no va a contribuir a resolver lo que Venezuela está viviendo". Ante ello, Faurie, que se mostró "muy preocupado" por la situación, subrayó que la OEA "como institución" tiene que "poder ser capaz de dar una respuesta".

"La Argentina es un país que está convencido de que la solución tiene que provenir de los venezolanos, pero estamos aquí todos los países de la región porque tenemos una historia precedente con Venezuela y e una forma u otra tenemos una deuda con el pueblo venezolano", destacó, en el marco de la reunión que se lleva a cabo en la ciudad mexicana de Cancún. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto se refirió al fracaso de la iniciativa que buscaba instar al presidente venezolano Nicolás Maduro a reconsiderar su convocatoria a una Asamblea Constituyente, a garantizar el respeto a los derechos humanos y a entablar un diálogo con la oposición facilitado por un grupo de países.

"El esfuerzo que hemos estado haciendo a lo largo de este día gran parte de los que estamos acá era para encontrar una solución que pudiera ayudar a los venezolanos a encontrar un camino", indicó Faurie, quien llamó a "continuar este trabajo" y lamentó que "como organización no se haya podido dar una respuesta". Y finalizó: "Me sumo al llamamiento que han hecho varias delegaciones para mantener abierta esta Sesión, para continuar este trabajo, porque no podemos declinar el hecho que tenemos que lograr que la democracia sea plena y que sean respetados los derechos de todos los venezolanos".