Randazzo ratificó su candidatura junto a 12 intendentes

Florencio Randazzo se reunió este lunes con los intendentes que respaldan su candidatura y los instó a "salir a caminar la provincia", tras confirmar su precandidatura de cara a las elecciones legislativas de este año.

En el encuentro, que se prolongó por una hora y media, "se despejaron dudas y Randazzo ratificó que se presenta a las PASO, que no se baja", indicaron fuentes del Frente Justicialista Cumplir a la agencia DyN.

En la reunión, que se celebró en el Palacio Raggio del microcentro porteño, Randazzo "arengó a los intendentes a salir a caminar la provincia". Por su parte, los jefes comunales "ratificaron que lo acompañarán" en este desafío electoral.

Del cónclave participan los intendentes del conurbano bonaerense Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), Eduardo Bali Bucca (Bolívar), Ricardo Casi (Colón), Ricardo "El curita" Alessandro (Salto), Germán Lagos (Alberti), Marcos Fernández (Monte Hermoso), Marcelo Santillán (González Chávez), Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen) y Francisco Echarren (Castelli).

Randazzo competirá en las internas del PJ con el ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien esta tarde lanzó su precandidatura a senador nacional. Por su parte, la ex presidente Cristina Kirchner jugará con el frente Unidad Ciudadana por fuera del Partido Justicialista.