Natacha Jaitt sigue disparando: “La puntita… fue entera"

Mientras sigue jugando con las palabras hasta agotar el stock de bromas y hasta creo su propia canción de cancha para “la puntita”.

Así lo hizo en su participación en Pinar de Rocha, donde concurre todos los jueves para realizar su particular show. Gastón Mercado, el encargado de la imagen y comunicación del boliche recibió a la ex chica Playboy y desde la entrada hasta los camarines no pararon de bromear.

Claro, en la zona de camarines donde se preparaba para su show, brindó un mini entrevista con Mercado y habló de todo, y hasta brindó un detalle único.

“Si usted quiere bajar de peso, el secreto es: la puntita”, dijo Natacha, a pura risa con el RR.PP, y agregaron: “La noche de la puntita”. “No puedo más, estoy acechada por la prensa, no puedo más”, sostenía la modelo.

” A ver… te comiste un vibrador en el… confesalo. ¡Ya está! No está mal ser pu…, ¿está mal comerse un trava? No, no esta mal. ¡Cometé un trava! Pero no me pidas un consolador en el or… Se filtro, nos salió mal, ya fue. Nos hacemos cargo”, insistía Natacha.

Pero la confesión más dura fue en camarines. Entre las bromas acerca de la “puntita”, Natacha lanzó: “La puntita… fue entera. Terminemos con la farsa”.

Mirá el video, y no dejes de sorprenderte.