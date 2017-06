Urtubey durísimo con Cristina Kirchner: "ya no está en el peronismo"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que "el peronismo tiene que avanzar en un proceso de renovación política", y también planteó la necesidad de hacer lectura de la derrota electoral del 2015 para "no cometer los mismos errores". Además, fue contundente respecto de la decisión de Cristina Kirchner de participar en un frente por afuera del PJ.

El desafío del peronismo es "no caer en la mediocridad de querer que le vaya mal al Gobierno (nacional) para nosotros poder sucederlo. A mí me encantaría que le vaya muy bien, porque si le va bien a la gente le va a ir mejor, porque va a haber más empleo y la gente va a vivir mejor", resaltó Urtubey ayer en Córdoba, en declaraciones a los medios.

Asimismo, el mandatario provincial consideró que la renovación política es un tema pendiente en su fuerza y en ese sentido advirtió: "Si uno pierde una elección como la que perdimos nosotros, tiene que darse cuenta que la gente eligió otra alternativa, entonces nosotros nos equivocamos. Tenemos que hacer lectura de eso".

Al ser consultado si Cristina Kirchner podría nuevamente liderar los destinos del peronismo, sostuvo que "la ex Presidenta ya tomó la decisión de competir en otra fuerza que no es el peronismo, y habrá evaluado que esa es su convicción o su conveniencia. Ella ya no está en el peronismo".