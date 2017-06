El astro Diego Armando Maradona apuntó hoy duramente contra el flamante entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, al que acusó de haberlo "falseado" y sostener que "no sabe más de fútbol" que el saliente Edgardo Bauza.

"Estoy muy enojado. A mí Sampaoli me falseó, me llamó cuando estábamos en la Davis de Croacia y me dijo que me iban a hacer un homenaje en Sevilla, que me quería conocer para hablar de fútbol y estaba dispuesto a darle una mano. Después cuando vino a la Selección no me llamó más y me entero que lleva ocho entrenadores.

Si lleva tanto, él para qué está, que se quede en la casa. Sampaoli no sabe más que Bauza", disparó en una entrevista con TyC Sports. Maradona dijo que el DT de la Selección "dejó al Sevilla en la puerta del cementerio" y opinó que "si no ganaba la final de la Copa América con Chile por penales no lo conocía ni la madre".

"Si la AFA le debe a todo el mundo, no puede contratar a un tipo que le paga cuatro o cinco palos. ¿Qué quiere inventar con las computadoras? En el fútbol está todo inventado...", disparó. El astro cuestionó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, porque "está haciendo las cosas mal contratando a este entrenador y es algo que le diré a (Gianni, presidente de FIFA) Infantino cuando lo vea".

También cargó contra el futuro coordinador de Selecciones juveniles, Juan Sebastián Verón, a quien acusó de haber armado la lista para los amistosos ante Brasil y Singapur, en Oceanía, ya que Sampaoli todavía estaba en funciones en Sevilla. "Aparte después cuando sale la lista se la hizo Verón. Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra y no la de Argentina", disparó. Por último, Maradona afirmó que por cómo viene la Eliminatoria sudamericana "hoy firmaría jugar el repechaje".