Artaza plantó a Milone antes del casorio

Para este mediodía de domingo, Nito Artaza y Cecilia Milone estaban como invitados a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) para contar las intimidades de lo que será su casamiento el próximo domingo 25 de junio. Sin embargo, el humorista tuvo un problema de agenda, no podrá asistir y así plantó a Milone, quien dará los detalles de la boda en soledad.

¿Qué sucedió? Nito tenía pactado para este sábado un show en El Calafate, pero lo que no calculó es que el avión que se iba a tomar para volver a Buenos Aires, salía a las 12 del mediodía del domingo, horario imposible para llegar a tiempo al programa de Mirtha, que inicia 13.15.

Para no dejar de ir al programa, Artaza hasta pensó en viajar de El Calafate a Río Gallegos durante la noche para tomar el primer vuelo de la mañana desde Rio Gallegos, pero en las últimas horas aquella zona sufrió varias tormentas de nieve y muchos vuelos se cancelaron. Por ende, no pudo remediar su blooper y no estará junto a Chiquita.

De esta manera, Cecilia Milone contará las intimidades de lo que será el casamiento, el próximo domingo 25 de Junio, en Bella Vista, provincia de Corrientes, y al que asistirán 400 invitados. Dentro de todas las figuras del espectáculo y la política que estarán presentes en la boda se destacan Moría Casán, Pepe Cibrián, Daniel Scioli, Sergio Massa, Carmen Barbieri y Graciela Borges, entre otros.