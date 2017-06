Bomba vs Bomba: Nai Awada dijo algo que Gladys tomó de la peor manera

Naiara Awada volvió a poner el ojo en otro chico, esta vez, se trata Tyago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana". Ambos habían arreglado una salida pero él la dejó plantada y nunca le avisó de la cancelación del encuentro.

"Ayer iba a salir con Tyago, el hijo de la Bomba Tucumana, y me plantó, dijo que me iba a pasar a buscar tipo 9, y no me habló, ni me mando ningún mensaje y me fui a mi casa", reveló en una entrevista.

La bailarina confesó sus sentimientos hacia el joven galán. "A mi me encanta, me gusta como para salir". Y entonces reveló que él la conquistó: "Me endulzó un poco, me enamoró, así que vamos a ver qué pasa, no me voy a rendir tan fácil. Le mandé un mensaje hoy: 'te doy otra oportunidad, invitame a salir'".

Awada enfatizó que "me encanta 'El Bombo' (Tyago Griffo), me parece hermoso, me veo novia, me veo besándolo día y noche. En los cortes no sabés cómo me agarraba, me llevaba de un lado para otro, me daba un beso en la mejilla", reveló. Al tiempo que contó que "a Gladys (La Bomba Tucumana) le dije suegra, me va a comer viva".

"Imaginate un domingo familiar con Juliana (Awada), Mauricio (Macri), La Bomba (Tucumana), y mi papá (Alejandro Awada), bromeó. E insistió "pero bueno, me parece un pibe hermoso, y me auguro bien con él".

Al parecer, esto a Gladys no le gustó y saltó para defenderlo. “Mi hijo recién está aprendiendo a volar. Tiene que disfrutar, vivir. De novio, no”, opinó la cantante.