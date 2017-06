Macri se quejó de los empresarios que se hacen los "vivos" con las remarcaciones

El presidente Mauricio Macri se quejó hoy de los empresarios que se hacen los "vivos" y remarcan muy por encima de la inflación, y dijo que a la población le cuesta más llegar a fin de mes porque "ahora se pagan cosas que antes no se pagaban", sino que se regalaban, como la energía.

Sobre los precios, Macri se quejó de que "hay 2% de inflación, te enchufan 4% y por las dudas a veces 8%", lamentó el mandatario, y reconoció que suele irse a dormir "con angustia" porque la economía "tarda en arrancar". Macri realizó estas declaraciones durante una conversación telefónica mantenida con un hombre que le envió una carta planteándole la problemática de los precios por la inflación.

El contenido del diálogo fue subido a las redes sociales en la cuenta del presidente bajo el título "Sergio me escribió una carta y lo llamé para responderle". Entre las cosas que ahora se pagan y antes no, Macri mencionó que su administración fue "sacando la basura debajo de la alfombra, enterándonos de que nos habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis, y ahora no tenemos energía".

Macri dijo que por eso ahora hay que "aumentar todos los servicios alrededor de la energía, el agua, el transporte, con lo cual a todo el mundo le cuesta entre 5% y 10% más llegar a fin de mes". La conversación fue subida en la red social Facebook con algunos cortes, y subtitulada. "En este corto plazo lo que fuimos haciendo fue sacar la mugre debajo de la alfombra, nos enteramos que nos habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis, y ahora no teníamos energía, y hay que aumentar todos los servicios alrededor de la energía, el gas, el transporte", sostuvo en ese diálogo el jefe de Estado.

Al referirse al consumo de los argentinos, el jefe de Estado instó a empresarios y gremios a trabajar "juntos para que las cosas se produzcan por menor valor". Durante la charla con "Sergio", de 47 años y tres hijos adolescentes, el Presidente reconoció: "Me voy a dormir con una angustia, hay otros que no tienen laburo, porque esto tarda en moverse y arrancar".

Con relación al consumo, Macri reconoció que "los supermercados bajaron ventas y subieron mucho los mayoristas". Ese fenómeno viene siendo descripto en distintos estudios, los cuales señalan que ante los aumentos de precios, la gente busca comprar en esos establecimientos, antes reservados para grandes operaciones.

Macri dijo que su gobierno quiere "cuidar el empleo de los argentinos", pero lamentó que el "precio del mercado local vale el doble que el del chileno". "La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas", se quejó el jefe de Estado. Macri abogó, además, por el "camino de lograr el cambio cultural, para que vuelva la cultura del trabajo".