¡Ah no! Para esto usa el Spinner el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta

El Fidget Spinner es el juego del momento y no hay persona que no lo tengo o no lo use. Uno de ellos, el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta. Pero claro, él decidió usarlo a su modo, y vaya si es particular.

A través de su cuenta de Instagram Brian Lanzelotta compartió un curioso video utilizando el Spinner… ¡para enfriar el puré de papas! Y obviamente que fue furor en redes.

“Dándole un uso útil al suppinerr jajajaja”, escribió Brian Lanzelotta, junto al siguiente video: