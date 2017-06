Las nuevas fotos sexys de Griselda Sánchez

Pasaron 10 años del Gran Hermano en el que saltó a la fama Griselda Sánchez (32), aquel que ganó Marianela Mirra y llegó a los 50 puntos de rating en el minuto a minuto. Hasta ese entonces la actriz mendocina solo había hecho pequeñas participaciones, algunas de ellas en el canal erótico Playboy TV.

Una vez finalizado el reality, que por entonces emitía Telefe, buscó crecer en el mundo artístico y logró trabajar en varias obras de teatro, programas de televisión. Clips musicales y hasta en el corto "Conexión Real", junto a Guillermo y Nico Francella, que fue presentado en el Festival de Cannes.

Eso sí, Griselda cuenta que más allá de que quiere consolidarse como "actriz seria", no dejará de posar sexy y con poca ropa. "Eso es parte de mi estilo personal y espero no perderlo nunca". Además confiesa que si bien su marido tuvo celos al principio de la relación, ya no se hace problema por sus desnudos. "Después de 9 años juntos ya hay plena confianza y seguridad, de hecho las fotos con malla verde, por ejemplo, me la sacó él".