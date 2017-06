Colón recibe a San Lorenzo

Colón de Santa Fe recibirá a San Lorenzo en el partido con el cual comenzará la vigésimo octava fecha del Torneo de Primera en el cual los dos equipos buscarán un triunfo para quedar más cerca de clasificarse a la Copa Libertadores 2018.

El encuentro se disputará a las 21.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será arbitrado por Fernando Rapallini, irá televisado en directo por Telefe y al mismo el conjunto santafecino llega tras igualar como visitante frente a Rosario Central.

Colón tiene 45 unidades y está a tres puntos de Newell s que es el último clasificado por ahora a la Copa Libertadores, por lo cual intentará lograr una victoria para quedar más cerca del objetivo.

El técnico Eduardo Domínguez aún no confirmó el equipo ya que no decidió si jugará Facundo Pereyra o si lo hará Nicolás Leguizamón mientras que lo que sí está claro es que Jorge Broun regresará al once titular.

En tanto, Pablo Ledesma no podrá formar parte por haberse resentido de la distensión de ligamentos de una de sus rodillas, cuando todo indicaba que podía volver a ser titular tras recibir el alta médica, por lo cual el que se mantendría dentro de los titulares es Adrián Bastía.



San Lorenzo va con dos cambios a Santa Fe.



El conjunto de Boedo viene de lograr un triunfo como local frente a River, tiene 49 puntos y, si bien matemáticamente tiene chances de pelear por el título debido a que el líder Boca tiene 56 unidades, buscará sumar de a tres para lograr el objetivo más viable que es quedar más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores.



El entrenador Diego Aguirre hará dos cambios tomando como referencia al equipo que se enfrentó a River: Marcos Senesi

ingresará en lugar de Paulo Díaz, quien está con la selección de Chile por la Copa Confederaciones, y Gonzalo Bergessio reemplazará a Nicolás Blandi, quien debe cumplir una fecha de suspensión.