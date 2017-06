Laurita Fernández podría darle otra oportunidad a Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal continúan escribiendo las increíbles páginas de un novelón que comenzó hace varios meses y que, por el momento, está lejos de finalizar... con o sin final feliz.

Luego de que el martes en el Bailando, la rubia asegurara que ya había dado "vuelta la página" en todo lo que respecta a su "pasado" romance con Fede Bal, este miércoles, Laura contempló la posibilidad de perdonar la infidelidad de Federico.

"Con Fede nos hablamos, trabajamos juntos. No hablamos de esto justamente, porque terminamos peleando. Hay días en los que estoy como 'ya está, no me importa nada, ni me interesa', y días que hago reclamos porque me molesta, porque sí", arrancó a contar Laurita en Este es el Show.

Luego, contestó si perdonaría al actor: "Yo la verdad es que no sé, no pienso en volver. Ahora... si llegara ese día en el que se me va la bronca, la angustia, molestia o no sé cómo llamarlo, y tener ganas de volver a cero y volver a empezar algo, no lo sé... Hoy no lo pienso porque tengo todo esto primero por delante. Y digo, 'bueno, si ya arrancó así', es como que me da pocas esperanzas a futuro".