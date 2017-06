Cornejo: “Queremos educación y sanciones efectivas”

El Gobernador Alfredo Cornejo participó del Tercer Congreso Argentino de Seguridad Vial este mediodía en el Centro de Congresos y Exposiciones.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Mendoza y la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) y se desarrolla en simultáneo con las Primeras Jornadas Cuyanas de Movilidad Segura y el Tercer Congreso Argentino de Evaluación de la Salud y Valoración del Daño Corporal.

También participaron del congreso la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, quienes recorrieron junto a Cornejo la pista infantil de seguridad vial montada en el lugar. Luego observaron afiches realizados por niños de diferentes escuelas y simuladores de manejo colocados por APROCAM.

Durante la apertura, Cornejo dijo: “Estoy orgulloso de los 2.600 inscriptos y participantes que tiene este congreso, además de la cantidad de expertos que nos visitan. Esta es una buena oportunidad para rendir cuentas de lo que estamos haciendo al respecto y pasar del diagnostico plano practico, es decir que hacemos en base a eso”.

“Como cifra comparativa en Mendoza en el 2016 hubo 106 homicidios y por accidentes de tránsito han muerto 165 personas, hay mucha más gente que muere arriba de un auto que por un homicidio. Los accidentes de tránsito tienen tres causas fundamentales: la imprudencia de los conductores, las fallas mecánicas y la deficiente infraestructura de caminos. Creemos que la solución esta atacando estos tres factores, y esto requiere de un trabajo público y privado”, detalló el Gobernador.

La responsabilidad del ciudadano

En referencia a las posibles soluciones Cornejo detalló: “La impudencia la debe atacar el Estado con campañas de concientización de seguridad vial, pero hay una falta de transferencia de responsabilidad al ciudadano, años de populismo demagogico han focalizado este debate sólo en las funciones que debe llevar adelante el Estado y yo creo que hay que transferirle sin demagogia al ciudadano sus responsabilidades respecto a la seguridad vial, para que cada uno se cuide a sí mismo y también lo haga con los demás”.

“Habitualmente los mendocinos cometen infracciones en nuestra provincia porque piensan que hay un Estado bobo que no pone sanciones o que no las hace cumplir. Por eso vamos a trabajar mucho en ello, en las sanciones para que tomemos conciencia. Estamos haciendo muchos cambios legales como por ejemplo la modificación profunda de la Ley 6082, conversada con jueces viales y de tránsitos de todos los departamentos, con la justicia y con la policía vial”, agregó el mandatario.

La modificación de la Ley de tránsito

En referencia al proyecto que se encuentra en Legislatura, el jefe del ejecutivo provincial comentó: “Hemos logrado presentar una Ley para una reforma integral de la 6082, donde cambia la forma de sancionar, hace más ágil el proceso y permite que el Municipio tenga más injerencia en la gestión de actas procedimientos y recaudación. En el caso de accidentes en la vía pública, observo que están de tres a cuatro horas esperando que llegue la Policía científica y esto no va ocurrir más, queremos que ellos se ocupen de la cosas mayores y que las menores sean resueltas por municipios que están cerca y lo vamos a implementar de forma digital. Mendoza se compromete en transferir todo su conocimiento y capacitación para hacer esos peritajes en forma rápida y eficiente”.

“Necesitamos continuar con la educación vial pero es imprescindible que hayan sanciones y que se cobren, agregaremos otras sanciones com

o el trabajo comunitario que no se aplica pero que esta Ley lo va a permitir. Queremos multas adecuadas y que se apliquen y queremos hacerlo cumplir y para eso vamos a dar el gerenciamiento a lo privado y que mantenga la infraestructura que tanto le cuesta al Estado, para que devenga en un mejor servicio de seguridad vial”, subrayó Cornejo.

Los cambios

Consultado sobre las modificaciones, el Gobernador explicó: “Mi Gobierno está invirtiendo mucho, compramos motos y tecnología para mejorar el control vial, con lectores de patentes, alcoholímetros homologados e identificadores de huellas, queremos de la Policía Vial haga un trabajo más inteligente y puedan circular y detener a quienes están andando a velocidades no permitidas. Además con el cambio de Ley no se podrá retener el vehículo o el carnet salvo excepciones. Estamos trabajando en la actualización de bases de datos de los vehículos para tenerlos en línea en la calle y no estar consultando telefónicamente sus antecedentes”.

La revisión técnica obligatoria

Para finalizar, Cornejo señaló: “Otro de los temas que hay que ocuparse es el de las fallas mecánicas, tenemos la verificación técnica para pocos vehículos y no masiva, en el mundo tienen verificación masiva y la mayoría de los países los hace cumplir en forma adecuada, nosotros en Mendoza la necesitamos. Todos los autos para salir a la calle tienen que estar en condiciones, tener un auto tiene un costo, siento la obligación de defender el interés general y en este caso es que los autos deben andar con todas las condiciones técnicas como corresponde para circular y no dañar a terceros”.