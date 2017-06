Carlos Tevez explotó este jueves contra Juan Román Riquelme, al endilgarle "salir a matar" a los jugadores cuando Boca pierde y "hablar bien de River" y lo describió como "un ídolo que como persona deja mucho que desear".

"Me banqué un año y medio que Riquelme salga a hablar de mí y mis compañeros. Cuando a Boca le va mal es palabra autorizada Riquelme para salir a hablar para matar a los jugadores y cuando a River le va bien siempre habla bien de River", enfatizó Tevez en una entrevista con TyCSports en Shanghai.

"Riquelme -agregó- es un ídolo del club y siempre lo va a ser por lo que hizo dentro de la cancha pero afuera para mi como persona deja mucho que desear", enfatizó.

La referencia a Riquelme partió cuando le recordaron que el mayor astro boquense dijo que no hubiera dejado a Boca para irse a China.Tevez recordó que "cuando Riquelme se tuvo que ir de Boca se fue al Barcelona y después al Villarreal" y evaluó: "es fácil hablar de afuera".

Y fue por más: "cuando jugaba Riquelme no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos".También cuestionó a Riquelme tras el último titulo de Boca: "También cuando salimos campeones dijo que una Libertadores vale diez campeonatos cuando si sos de Boca te alegrarías".

Había pasado más de media hora de entrevista cuando el tema Riquelme se reflotó al aludir sus interlocutores en la reacción que había tenido su declaración.

"No me preocupa. Digo lo que muchos no pudeiron decir. Caundo estuve en Boca fue así como lo dije" e involucró a los periodistas interlocutores: "muchachos, ustedes lo saben".

"Riquelme -insistió- dentro de la institución de Boca, siemnpre lo digo, es el mayor ídolo de Boca, sin rodeos. Como futbolista es el mayor ídolo de Boca proque ganó mucho más que yo y que cualquier jugador. Aunque como persona...cuando Boca sale campeón vos no podes salir a decir 'una Libertadores vale más que diez capeonatos".

Y concluyó: "yo he ganado Champios y qué le tengo que decir a los pibes: ´Nene, yo he ganado una Champions y vale más de cincuenta campeonatos?...Alegrate por Boca, por la gente de Boca que está contenta".

¿Vuelve a Boca?

"Si no me encuentro con ese hambre de gloria y de seguir ganando campeonatos, doy un paso al costado", sostuvo Tevez respecto a un posible regreso a Boca a fin de año.

El delantero contó que en el club vivió "dos etapas, la primera muy buena que ganamos todos, vi un Boca unido, la gente, los dirigentes todos tiraron para el mismo lado y eso hizo que ganara lo que ganó"."En la segunda que volví, vi un Boca totalmente diferente", señaló.

La Selección

Al referirse a la actualidad del combinado albiceleste, Tevez elogió a Jorge Sampaoli como "uno de los grandes entrenadores" argentinos.Ademas, reconoció que no está para volver a la Selección aunque es "difícil decirle que no" a la celeste y blanca.

"Falta un año para Rusia, se me hace difícil pensar en la Selección. Hace mucho que no estoy y están muy bien aunque ahora se armó un grupo nuevo. A la Selección es difícil decir que no", aclaró