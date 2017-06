Abal Medina: "Randazzo está abierto a hablar con Cristina"

El senador Juan Manuel Abal Medina cuestionó hoy la estrategia electoral del kirchnerismo, al afirmar que "terminaron rompiendo todo y dividiendo aún más a la oposición", aunque indicó que el exministro Florencio Randazzo "está dispuesto a hablar" con la expresidenta Cristina Kirchner.

"Va a haber paso en la Ciudad, en Santa Fe, en Mendoza, en Chaco. En la Provincia de Buenos Aires parece que esta vedada la posibilidad de las PASO porque hay un sector que simplemente dice: ‘No, no, no. Lista de unidad. Rompemos todo’.

Y terminaron rompiendo todo y dividiendo aún más a la oposición, y por lo tanto haciendo el juego al Gobierno", afirmó Abal Medina. El exjefe de Gabinete alineado con el exministro Florencio Randazzo se mostró "sorprendido" y "preocupado" por la estrategia electoral de la expresidenta Cristina Kirchner quien presentó un frente para competir en las próximas elecciones, sin el PJ.

"Estoy sorprendido, preocupado. Realmente no termino de entender lo que ha ocurrido en un momento tan difícil de la economía, que en el peronismo no podamos competir en unas PASO como marca la ley, discutir quién es mejor opositor al Gobierno y generar una fuerza unitaria clara para octubre. Me parece absolutamente inentendible", dijo.

En declaraciones a la radio Futurock, Abal Medina explicó: "No tenemos problema en competir en ningún lado. Vamos a ir a las PASO y si ellos no quieren competir, nosotros vamos a competir en el PJ con quienes quieran competir en el PJ". "Nadie nos puede dar una sola razón que justifique esta movida. Randazzo está abierto a hablar con Cristina.

Habla con todo el mundo. Lo han llamado intendentes, el presidente del partido del partido, pero nadie puede decirle por qué nos quiere proscribir de la competencia", dijo. Precisó que el sector de Randazzo busca "participar del Frente Justicialista es que el presidente del partido en Buenos Aires, Fernando Espinoza, tome licencia o renuncie y que asuma el vicepresidente Oscar Romero".