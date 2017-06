Afectados por tormentas lejanas

El clima preelectoral es ya insoslayable, para hastío de la gran mayoría, para entretenimiento de unos pocos y para pánico y preocupación de unos cuantos, es necesario despejar confusiones y observar con serenidad.

Se nos vienen las PASO primero, y las elecciones generales legislativas después y a los mendocinos, como a todos los argentinos que van a tener que levantarse temprano un domingo de agosto para ir a votar, nos están bombardeando con la pelea política del peronismo bonaerense, como si en base a lo que salga de esa disputa nosotros aquí en nuestras provincias, tengamos que decidir el día de las elecciones.

Acá sólo vamos a elegir cinco diputados nacionales con candidatos salidos de nuestro entorno político, algunos de los cuales conocemos y otros que se colarán seguramente en las listas; diecinueve senadores provinciales, veinticuatro diputados provinciales y la mitad del Concejo Deliberante del departamento donde tengamos el domicilio de empadronamiento.

Cuando los lectores tengan la amabilidad de leer esto, ya se habrán inscripto las alianzas y confederaciones que quieren participar en las pasos, las cuales tendrán que cumplir requisitos de la Ley Electoral Nacional para el caso de las candidaturas al Congreso de la Nación y las leyes electorales provinciales en cada distrito. El lunes vencerá el plazo para elegir y presentar colores de las boletas que habrán de usarse en las PASO de agosto y las generales de octubre. Insistiré, este trámite y gasto se podría evitar si se usase la boleta única, de papel o electrónica.

También se va a saber también si la expresidente Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las elecciones bonaerenses y si optará por el Senado nacional o la Cámara de Diputados de la Nación, y hasta tiene tiempo de elegir presentarse como candidata por la provincia de Buenos Aires o la de Santa Cruz. Este gesto está teniendo en vilo a los peronistas bonaerenses y a los que no lo son. Y por efectos de la excesiva difusión mediática del tema, en todas las provincias estamos más preocupados por lo que va a pasar con esta señora que quiénes son los candidatos que nos tocará elegir.

No obstante, la política es un juego de poder y de poderes y como se ha dado en decir que en la provincia de Buenos Aires se libra la madre de todas las batallas, quien se posicione allí tendrá chances para la pelea política y electoral de 2019. Con vistas a esa fecha todavía lejana, a la única persona que le desvela posicionarse es a Cristina. Quizá posicionarse sea un verbo demasiado eufemístico para este caso, lo que quiere la ex es arrasar con todo y quedarse con el poder de su espacio ampliado (PJ, FpV, y todos los frentecitos, partidos y partiduelos que se van a agrupar en torno a ella mendigando migajas).

Ha optado por quedarse fuera del aparato justicialista, porque si permaneciera allí tendría que enfrentar en las PASO a Florencio Randazzo, a quien considera indigno de pisar su misma alfombra y mucho menos de tener que enfrentarlo como a un igual. Algo así como la frase atribuida a Séneca “el águila no caza moscas", ejemplo de que la soberbia de la expresidente no tiene límites conocidos y que la democracia no le interesa ni siquiera en sus formalidades y apariencias.

Pero claro, a Cristina la pista se le empezó a poner difícil porque los inexcrutables popes del justicialismo bonaerense, al ver que el pertinaz Randazzo no se amedrentaba ante presiones y amenazas y se empeñó en competir en las PASO de agosto dentro del PJ y contra quien fuera le anunciaron que como cualquier afiliado tenía todo el derecho de hacerlo si cumple con todos los requisitos formales.

Hasta ahora, a Randazzo el cristinismo no le ha encontrado ningún resquicio para impugnarlo, pero no está todo dicho, la gente tramposa conoce bien su oficio y para evitar que le hagan alguna trapisonda el exministro de Transporte, seguramente no va a bajar la guardia. Hasta ahora dentro del marco del PJ como legitimando las PASO del justicialismo formal, se ha presentado a competir contra el inefable Florencio, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, a quien no se lo asocia con el kirchnerimo pero igual no se sabe qué se trae bajo su infaltable poncho rojo.

En el rincón cristinista no se sabe si el cerebro de Máximo o alguno de sus acólitos ha pergeñado que su madre evite el choque con Randazzo y lo deje orsái. Esto será como ya se ha anunciado formando un frente o varios frentes zonales fuera del PJ. Para eso cuenta con las agrupaciones de Sabatella, Carlos Heller y otros espacios de diferente origen y estructura.

Cristina no tiene nombres muy brillantes para rodearse y la lealtad no ha sido nunca una de sus cualidades más destacadas, Daniel Scioli tiene baja la cotización por el momento; Aníbal Fernández le resta, Amado Boudou es impresentable, Fernando Esteche (ex Quebracho) se apartó de la enturbantada agrupación piquetera pero el imaginario popular tardará en desvincularlo. Consciente de esa mochila, la jefa opositora ya tiró por la borda a Luis D'Elía dejando fuera de su incipiente frente al partido MILES. Habrá que ver qué pasa, si la fidelidad a la memoria de Néstor se traslada a la viuda y el rabioso dirigente se las aguanta o patalea.

Ese armado, ya presentado oficialmente, se llama Unidad Ciudadana y una de las estrategias supuestas será que, al no tener el sello ni el aparato del PJ oficial, la expresidente aplique la fórmula clásica de la familia, cooptar por convicción, por lealtad, por adhesión ideológica o por el miedo, a todos los dirigentes y funcionarios con cargo que necesiten conservar sus puestos, mantener privilegios, cuidar sus pingües ganacias o simplemente evitar ir en cana.

Una considerable caterva de intendentes peronistas estaban anoche con Cristina para ver de qué lado se queda. Están midiendo si les conviene seguir con el sello PJ o si la cercanía a la estrella máxima les puede entibiar el arduo camino de la política o los puede achicharrar para siempre. En estos tiempos, esas maniobras no parecen no afectar las necesarias buenas relaciones con la gobernadora Vidal para que les lleguen a sus municipios los fondos correspondientes, que sin duda usarán para la campaña, tanto si apoyan a CFK o a FR. María Eugenia no es Scioli, que acataba las órdenes de la vengativa exmandataria y les cerraba el grifo de plata a los díscolos.

Visto así, da la impresión que no hay vida fuera del peronismo en todas sus versiones. El macrismo venía tranquilo, casi sin preocuparse en apurar la designación de candidatos (todavía hay plazo hasta el 24 de este mes para el cierre de las listas de candidatos). Ahora, hay que ver qué efecto electoral va a tener para el macrismo esta confusa y odiosa medida de anular pensiones a la invalidez y que el PAMI deje a muchos jubilados sin sus remedios y sin sus clínicas y sanatorios.

Donde están preocupados es en la coalición entre Massa y Stolbizer, que viene bregando para no ser arrollados por la polarización y ahora como Randazzo y Cristina no se van a excluir mutuamente y van a llegar a ser candidatos en las generales de octubre, la presencia del exministro puede restarle muchos votos peronistas al massismo.

Como sea, esta pelea entre peronismo explícito desarrollada en territorio bonaerense distrae a todos los argentinos. De su resultado depende si el futuro de Cristina Fernández de Kirchner seguirá en la política o se trasladará a los tribunales. No pudo evitar tener que medirse con su “ex empleado", según cómo se repartan los votos entre los dos, el 13 de agosto, será como llegue ella a octubre, si indemne o con magulladuras. De todas maneras, aunque la viuda de Él aborrezca al peronismo, sus tradiciones y su pompa no puede evitar ser completamente impredecible.