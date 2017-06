Beatriz Sarlo: "Este es el final político de Cristina Kirchner"

foto

La ensayista Beatriz Sarlo estuvo en A dos voces y analizó a las principales figuras políticas en la previa a las PASO de las elecciones legislativas que, según ella, actuarán como una primera vuelta.

“Hay mucha gente enojada con el Gobierno que puede vengarse”, opinó y explicó que podrían reaccionar votando a Sergio Massa o a Florencio Randazzo.

En relación a Mauricio Macri dijo que “hay una mezcla de superficialidad e ignorancia” en sus decisiones y criticó el hecho de que se haya convocado a algunos periodistas de espectáculos antes de reunirse con rectores de las universidades nacionales. “Es el político del futuro pero sin grandes dimensiones”, definió.

Por otro lado, al referirse a Cristina Kirchner proyectó que “este es su final político, sea o no candidata” y la describió de este modo: “Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido nunca antes. Practicó verdaderamente la soledad del poder, estaba sola y no habló con nadie”, señaló, en oposición a Néstor Kirchner, a quien consideró un hombre más inclinado al diálogo.

Además, cuestionó su decisión de desprenderse del Partido Justicialista al decir que “está contradiciendo toda su vocación histórica; esto explica su torpeza política”. Sarlo amplió sobre este concepto de “torpeza política” al recordar que Carlos Zannini fue el compañero de fórmula de las elecciones de 2015 de Daniel Scioli y que, en esos mismos comicios, Aníbal Fernández fue el candidato a la gobernación bonaerense. “Quiso destruir esa elección”, opinó.

En cuanto a la hipótesis de que Cristina podría ser candidata para obtener los fueros dijo que, si bien “le conviene bloquear el frente judicial (…) los fueros no terminan de bloquear un fallo que la considere culpable (…) sino el Parlamento sería un aguantadero, las cuevas de Alí Babá. Confío en que la Justicia va a encausar a los corruptos”.