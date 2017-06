Esta es la famosísima panelista que dijo que le daba miedo desnudarse frente a su novio

Marcela Tauro encontró el amor hace casi un año en los brazos de Martín Bisio, un joven que apenas supera los 30 años.

"Me sentí sola mucho tiempo. Y buscaba pareja, pero elegía hombres equivocados. Me dejaban plantada o no me llamaban y eso es una forma de maltrato. Y eran hombres de mi edad o más. Ahí decidió seleccionar mis salidas. Y le pedí a Dios el hombre que quería a mi lado", contó la panelista de "Intrusos" a la revista Pronto.

"Martín tiene una gomería con un socio y una distribuidora de combustible. Sus padres son divinos conmigo y con mi hijo. Cuando tiene que ser es. Hace ocho meses que estamos juntos", señaló sobre su actual relación.

Tauro, sin guardarse nada, contó que le daba pudor desnudarse delante de su actual novio en las primeras salidas por la diferencia de edad entre ambos.

"Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. Qué se yo... Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena. Necesitaba un compañero que me cuidara, que cuidara a mi familia. Y que no le importara si estaba en la tele. Valió la pena estar 9 años sola. Fue un gran aprendizaje", confesó la panelista.