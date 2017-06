Socios del desierto

Guillermo Vilas y Luis Alberto Spinetta mantuvieron una relación de amistad que se tradujo en colaboraciones artísticas entre uno y otro, aunque usted no lo crea

–“¿Te gusta, Carolina? Se llama Luis Alberto Spinetta, es uno de los mejores músicos argentinos y además es amigo mío”.

Sobre el impresionante equipo de audio de la realeza, la princesa Carolina de Mónaco escuchó por intermedio de su novio Guillermo Vilas, los primeros acordes de Alma de diamante. Las ventanas del palacio monegasco retumbaban sobriamente con aquello de “ven a mí, con tu dulce luz, alma de diamante”.

Inquieta como todas sus amigas parisinas, o como su mamá, la actriz Grace Kelly –antes de ceder a las divinidades del trono–, en eso de explorar diferentes manifestaciones artísticas, rebelde oveja sobre los recatos y tradiciones en que debía comportarse públicamente una futura reina, la joven Carolina se camuflaba de los paparazzis para ir a bailar a New York City, a ver a The Police o interesarse por el grito punk de The Clash. Algo así como aprovechar las deidades de la fama para acceder a un mundo más subyugante.

Era la hija de un famoso padre que más que azul era abonado a los refulgentes rojos y negros de las fichas de los casinos, las que sostenían la economía de su principado y sabía sacarle provecho.

En esa velocidad de carreras de F1, tenis, vicios, champán y rock, también hubo un romance que no cambiaba la vida de nadie, pero vendía porque era el romance entre dos famosos.

Entre la hija del príncipe Rainiero con el mejor tenista argentino de entonces: Guillermo Vilas.

Rock & tenis

En esa relación entre dos inquietos, hubo tiempo para que un día Carolina escuchara algunas canciones de Spinetta.

No se sabe qué dijo la princesa de Mónaco sobre la música del Flaco, pero sí conocemos que le llegó por intermedio de su famoso novio tenista top.

Vilas escribía poemas e inclusive el primero de ellos fue prologado por el Flaco Spinetta. Si bien sus escritos no eran muy significativos desde lo literario, el tenista expresaba profundidad entre sus versos sencillos e ingenuos.

Esa amistad entre ambos quedaba de manifiesto también en que Willy fuera elegido como el padrino de Dante, el hijo mayor de Luis Alberto.

Sólo el amor puede sostener

La buena onda entre los dos provocó que Guillermo Vilas fuese quien gestionó la edición de un disco de Spinetta en EE.UU. El tenista logró interesar al sello Columbia (CBS) para emprender un proyecto de cinco años con el objetivo de introducir a Spinetta en el mercado estadounidense, que finalmente no prosperó.

Para ello, CBS invirtió una suma de 100.000 dólares, una gran inversión para la época, con el fin de que Spinetta pudiera contar con músicos y técnicos de primera línea y una orquesta de casi cien integrantes. Algunos de los músicos sesionistas que tuvo el álbum fueron Paulinho Da Costa, Alex Acuña, Terry Bozzio y Abraham Laboriel, así como el arreglador Torrie Zito, que había trabajado con John Lennon y Frank Zappa.

Spinetta contó tiempo después cómo la discográfica puso a su disposición una limusina desde que llegó al aeropuerto.

Con semejante nivel de producción, la participación del Flaco en cuanto a la producción y ejecución quedó reducida al mínimo.

Luis Alberto había llevado desde la Argentina demos grabados con temas propios y la participación de músicos incipientes como Lito Vitale y Gustavo Bazterrica –futuro guitarrista de Los Abuelos de la Nada–, pero la empresa sólo aceptó incluir un solo de guitarra de Bazterrica en una de las canciones.

A Spinetta le exigieron cantar sin las alteraciones melódicas que lo caracterizaban: “Le hicieron cantar como diez veces cada tema”, reveló Bazterrica años después.

El disco tiene composiciones ajenas, entre las que se destaca Omens of love, de Gino Vanelli, que aporta la impronta del sonido pop-jazz del compositor.

El álbum contiene también una poesía de Guillermo Vilas musicalizada por Spinetta Children of the bells (Chicos de las campanas)

Spinetta no quedó conforme con el resultado y terminó rescindiendo el contrato:

La experiencia en el mercado estadounidense de Luis Alberto Spinetta se redujo a ese solo trabajo.

Lamentablemente, la exquisita musicalidad del genial flaco no fue aprovechada o no fue entendida por los productores norteamericanos. El resultado fue ese álbum traducido como Sólo el amor puede sostener, que hoy es revalorizado por sus seguidores.

La relación de amistad entre Vilas y Spinetta quedó un poco resentida porque la idea original del tenista era que el artista musicalizara otros poemas suyos, algo que el Flaco no estuvo tan de acuerdo.

2 libros de poemas editó Guillermo Vilas. Uno se llama Ciento veinticinco, y después editó Cosecha de cuatro, que fue prologado por Luis Alberto Spinetta.