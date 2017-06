Salieron del cole y le reventó la cabeza contra el piso por "cheta"

Una alumna del colegio salteño "El Timbo de Rosario de Lerma" le reventó la cabeza contra el piso a otra de las estudiantes y la víctima relató que la agredieron brutalmente porque es "cheta".





El violento episodio fue filmado y difundido en las redes sociales. El intercambio escaló de tal manera que una de las jóvenes golpeó la cabeza de la otra contra el suelo y la dejó inconsciente.

La víctima quedó internada y la agresora fue detenida en un albergue para jóvenes judicializados por orden del juez de menores Esteban Fernández.

La joven agredida relató que siempre "les molestaba que yo me vista de manera diferente, me insultaban diciendome que era cheta y que me hacia la cancherita. No me acuerdo de nada, me desvanecí y luego me desperté con miedo".

Fuente: Crónica