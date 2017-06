Flor Marcasoli subió una foto muy hot y provocó a Bal

No existen precisiones sobre la fecha en la cual Flor Marcasoli (30) inició su relación -de eterno retorno- con Federico Bal (27). Tampoco hay evidencias sobre el último día que se vieron; o más bien, la última noche que compartieron. Pero entonces, ¿hay alguna certeza? Sí… Que "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde".





Esa es la frase que ¿casualmente? eligió la vedette para acompañar la siguiente foto -¡como si hiciera falta texto alguno!-, que posteó en su cuenta de Instagram:





A todas luces -y no hablamos del flash que iluminó la figura de Marcasoli en la producción, claro- sus palabras parecen destinadas a Fede, quien mantenía una relación en paralelo con ella mientras estaba con Laurita Fernández (26).

Ahora bien, como Bal no es lo único que sucede en la vida de la curvilínea morocha, Esteban Bam Bam Morais (39) podría ser el destinatario de aquella reflexión. ¿Por qué? Sucede que Flor estaba en pareja con el ex Gran Hermano cuando se hicieron públicos sus chats con el hijo de Carmen Barbieri (58). ¡Y los difundió Bam Bam! Ese acto imprudente hizo que se terminara este vínculo amoroso. Tras una pelea en la televisión, el muchacho la perdió…





Podría haber una tercera razón, si bien algo más improbable: es Carmen quien debería lamentar su perdida. Ocurre que la capocómica no sólo la había destacado como su vedette favorita, sino que también siempre la quiso como nuera. Y por haberlo hecho público, ¡hasta hizo que Fede se peleara con Barbie Vélez (23) cuando eran novios! Ofendida por el escándalo con Laurita, Barbieri la criticó duramente. Ya no la tiene como su preferida. Y pese a que tuvieron un fuerte cruce al aire, no descarta que vuelvan a trabajar juntas.