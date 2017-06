Audio: así maltrataba Nélida Rojas a miembros de la Tupac

Se trata de un audio que es parte de la causa Tupac Amaru en Mendoza, fue presentado por la primer denunciante en el 2015, cuando fue grabado. Es parte de un reducido material audiovisual con el que cuenta la fiscal Gabriela Chaves.

Intentan demostrar el manejo discrecional que se hacía de parte de la familia Rojas de las viviendas sociales. De modo que se quitaban y otorgaban casas según el deseo y el parecer de los delegados que conformaban estas cooperativas.

Por otro lado, había amenazas a las cuales estaban expuestos los cooperativistas de manera constante, lo que se deja escuchar en el audio. El material fue grabado un sábado a la 1 de la madrugada en medio de una situación particular. Fue en el barrio Tupac Amaru II etapa cinco. Un grupo de vecinos advierte que en una de las casas estaba ingresando una mujer con muebles y sacando los que estaban adentro. Los vecinos advierten al adjudicatario de la casa lo que estaba sucediendo.

El vecino, de origen boliviano que vive en Lavalle, llega al lugar con la intención de saber qué estaba pasando. Pide explicaciones a la mujer y en su defensa llega la líder de la Tupac en Lavalle, Nélida Rojas. Básicamente esta mujer le dice que estaba siendo desalojado porque no había ocupado su casa. Sin embargo, el grupo de vecinos sale en defensa de este hombre de apellido Calisaya.

Los vecinos reclaman que esa mujer que se estaba metiendo a la casa no era parte de la organización, algo fundamental para la cooperativa. El hombre de apellido Calisaya tenía el juego de llaves de la casa, muebles adentro y de un día para el otro aparece esta situación.

-Nélida Rojas: Tienen agua gracias a nosotros. Sino no tendrían ni agua.

-Vecino Calisaya: Está bien, pero no manden a otra gente para acá.

-Nélida Rojas: ¡Señor, no es otra gente, nuestra compañera es de la organización! NO es gente de afuera. Es una compañera.

-Vecino Calisaya: Entonces por qué no la mandan a hacer los deberes.

-Nélida Rojas: Ella es delegada de un grupo, ¿y vos qué vas a conocer de la organización? ¿Hace cuánto que estás en la organización? ¡Pregunta a ella hace cuánto tiempo hace! ¡Qué tenés que decir de mí vos!

-Vecina: No, yo no tengo nada que decir de usted. Pero yo no puedo ir una semana a la casa de mi mamá, un ejemplo, que vive re lejos porque va a venir alguien.

-Nélida Rojas: No querida, estamos hablando de casas vacías que ustedes mismos han visto que están vacías.

-Vecino: Estas casas que están vacías son para hacer muchas cosas señora.

-Nélida Rojas: ¡Pero andá, compañero! Usted se tiene que cuidar su casa, son viviendas sociales, de emergencia, no es para los demás. Andá y no me vengas a exponer a mí.

“Me calienta un huevo lo demás, las viviendas que están vacías los compañeros las van a usar y vamos a decir el cuerpo de delegados. Las viviendas que están vacías van a venir a vivir los compañeros.

-Vecino: Pero por qué no hicieron una reunión y llamaron a toda la gente para decir eso. La tomaron entre los delegados a esa decisión.

-Nélida Rojas: La vivienda se la paga el IPV a usted, se la paga el IPV.

-Vecina: Bueno, pero estamos esperando que nos lleguen los papeles.

-Nélida Rojas: ¿Qué quiere que vaya yo a llevarle los papeles a usted? ¿Qué más querés que te haga, que te cuide la casa, te prenda la luz y te barra el patio? Me calienta un huevo si usted está viviendo ahí mijita jódase. Venga a vivir, habite la casa, viva y luche como todos los demás compañeros.

(Un vecino le reclama algo que no se alcanza a entender)

-Nélida Rojas: ¿Y por qué quiere que sea pobre yo?

-Vecino Calisaya: Se aprovechan de la gente. Se aprovecha de la gente.

-Nélida Rojas: Cállese qué sabe usted de mi vida.

-Fanny Villegas: Que cuida la casa y le devolvemos la plata, ¿sabe cuánto pagó? Ni siquiera la puerta.

-Nélida Rojas: ¡Qué mierda tiene que hacer acá!

-Vecino Calisaya: Pagando señora, no estar reglando de usté. (sic)

-Nélida Rojas: Cállese y vuélvase a Bolivia que es ahí donde realmente tiene que estar.

-Vecina: ¿Por qué está discriminando? ¿Usted recrimina a la gente? (sic)

-Nélida Rojas: Fue el cuerpo de delegados quien dijo cuáles iban a ser, son 16 compañeros delegados. Se decidió así y así se respeta. Vaya a su casa y cuídela porque sino también se la van a quitar los compañeros, así tomatelas, andá y cuidá tu casa.

