Tinelli determinó su futuro político

El conductor televisivo Marcelo Tinelli afirmó que en la actualidad no piensa "en ingresar a la política", aunque no descartó hacerlo "a su debido tiempo". "Hoy en día no estoy pensando en ingresar a la política, ni ahora ni más adelante. Todo llega a su debido tiempo en la vida", manifestó Tinelli.

"Todo lo que tenga que ver con asumir un rol en el que pueda gestionar para poder cambiar la calidad de vida de la gente, ayudar a los que menos tienen y entregarme a una vocación de servicio, es algo hermoso para mi y no lo descarto en algún momento", añadió el conductor a través de una red social.

En abril pasado, Tinelli se había manifestado respecto a la posibilidad de incursionar en política señalando "estoy con la cabeza en la tele, pero no lo descarto en el futuro", lo que genero distintas especulaciones. Ahora, Tinelli asegura estar feliz con su trabajo en el programa televisivo, con su trabajo en el club San Lorenzo y "con todo lo que hacemos en mi amada Bolivar, en el voley y en diferentes áreas acompañando una gran gestión con mi amigo (Eduardo) Bali Bucca".

Tinelli también agradeció "el apoyo y el amor de tanto tiempo" y reiteró que "todo llega a su debido tiempo en la vida".