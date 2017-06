El drama de llegar a la vejez en Mendoza

En nuestra provincia ser adulto mayor y vivir tranquilo es un privilegio que muy pocos se pueden permitir. Por estos días, los índices de vulnerabilidad social en este grupo etario (+65) se profundizan cada vez más con la profundización de viejas carencias como la seguridad, el respeto y la dignidad.

Por ejemplo, los casos de inseguridad contra personas de la tercera edad, no sólo se multiplicaron, sino que además se volvieron más violentos.

En cuanto a la seguridad social, los número tampoco son alentadores, ya que cada vez se brindan menos privilegios de asistencia médica y, además, el 40% de los abuelos asegura que sus ingresos actuales no les alcanzan para vivir.

Por otra parte, a todo este paquete de asuntos pendientes, se le suma la imposibilidad de hacer valer sus derechos que garantizan accesibilidad en un contexto poco inclusivo.

Víctimas de salvajismo

En nuestra provincia se denuncian formalmente entre diez y quince casos en los que un adulto mayor es víctima de la violencia en cualquiera de sus formas. Estos promedios de incidencia y prevalencia ciudadana se mantienen desde el año 2010. Sin embargo, al margen de los datos cuantificables, los niveles de violencia y salvajismo se incrementaron notablemente.

Los últimos datos a nivel nacional, aseguran que durante el primer semestre del año, 74 adultos mayores de 65 años resultaron víctimas de homicidios dolosos, en episodios donde ladrones los engañan, se ganan su confianza y luego los golpean en forma salvaje para robarles los ahorros.

Así, el análisis de las últimas estadísticas –cruzadas con índices de violencia en el resto de las edades– sostienen que el 63% de los robos violentos tiene como víctima a personas que pasaron esa edad (65).

“Es muy grave lo que viene ocurriendo con los ancianos y la inseguridad. Es necesario que se refuerce la seguridad de los abuelos en los barrios, como así también que existan campañas de difusión para prevenir casos de extrema violencia", dijo el licenciado en Criminalística Roberto Locles.

Por otra parte, el especialista mencionó que “los ancianos siguen guardando los ahorros en sus casas, y esto es un error enorme", para luego agregar: “Tienen que depositar el dinero en cuentas bancarias".

En tanto, el análisis de casos delictivos contra personas adultas mayores arroja que en un 95% la agresión física es ejercida para robar, y con respecto al tipo de delincuentes, el relevamiento indica que el 80% de episodios son cometidos por delincuentes adictos a las drogas. De esta forma, podemos resolver que la vulnerabilidad por edad se produce en un contexto de ‘seguridad’ forzada a otro desequilibrio social: las drogas.

“Los drogadictos eligen a los mayores porque éstos son más débiles pero también porque son más permeables al amedrentamiento psicológico. Aquí tenemos a banditas de barrio, que roban lo que sea, desde plata que la víctima tenga guardada hasta una olla, o la plancha", aseguró el especialista consultado. Al respecto, explicó que todo sirve para luego “vender y con lo obtenido comprar droga".

“Este tipo de hechos requiere de un buen trabajo de las comisarías zonales, que saben quiénes son los ladrones que padecen adicciones", añadió.

El restante 20% de los hechos contra ancianos, de acuerdo al experto, es cometido por grupos delictivos que realizan inteligencia, obtienen el dato de que el abuelo guarda dinero y ejecuta un plan estudiado.

El experto sostuvo que, “en general, la premisa de estas bandas no es matar al anciano. Pero puede pasar que la víctima se asuste, intente resistir el hecho o trata de preservar sus ahorros. Se tiene que trabajar mucho para que la gente mayor no guarde dinero en sus viviendas",

Viejos, solos y sin un mango

Casi un 40% de los adultos mayores aseguró que sus ingresos no les alcanzan para vivir, según un nuevo informe del Observatorio Social de la UCA y la Fundación Navarro Viola.

La mayoría de los entrevistados es del conurbano bonaerense, tiene carencias habitacionales, cobra jubilación o tienen empleos precarios, no terminó el secundario y pertenecen a estratos muy bajo y bajo.

Así lo sostiene el informe “Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad", que presentaron el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Navarro Viola.

Según esta investigación, el 38% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.

Además, la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%), y su salud bastante o muy comprometida (31,6%); se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos personales que les permitan trascender el día a día (30%).

Acerca de la importancia de poner en agenda las necesidades de este grupo, Enrique Amadasi, coordinador del estudio y del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA dijo: “Entre los especialistas no hay acuerdo acerca de que la línea que se utiliza para medir la pobreza en la población, en general –según el nivel de ingresos– sea aplicable a las personas mayores".

Además, explicó: “Esto es porque tienen una canasta distinta, que aún no se ha valorizado. Mientras no se defina esa canasta alternativa, utilizamos este indicador de pobreza subjetiva, que consiste en relevar a aquellas personas que declaran que los ingresos de su hogar no les alcanza para cubrir las necesidades del mes".

Comienza hoy la semana de sensibilización sobre derechos de los adultos mayores

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha identificada con el color morado como emblema del maltrato. Es por esto, que la Dirección Provincial Atención de Adultos Mayores llevará a cabo actividades durante la semana.

Precisamente, en este marco, hoy a las 12, se realizará una jornada de sensibilización en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial. Allí, se analizará el texto aprobado por el Senado de la Nación, en el cual la Argentina adhiere a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. Lo que debe suceder en condiciones de igualdad para su inclusión, integración y participación en la sociedad.

Disertarán Gladis Cardone, de la Delegación Mendoza de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; Aldo Sáez, director de Atención Adultos Mayores, y Luz Faingold, directora de Derechos Humanos.

Cronograma de actividades

*Hoy: a las 10.30 - Presentación de libro en el colegio de abogados Personas mayores: hacia una Agenda Regional de Derecho, en el salón del Colegio de Abogados (Pedro Molina 447, Ciudad). Luego a las 15 se abren las Jornadas de sensibilización sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, en la Legislatura Provincial.

*Mañana a las 10: Abuelas Narradoras en el jardín Arco Iris (Mansilla 1750, Godoy Cruz).

*El miércoles, a las 12, se realizará la charla de ‘Buen trato al personal del municipio de Godoy Cruz’, a cargo de la licenciada Graciela Mena.

*El jueves, a las 10, se inaugurará el hogar de día Doña Francisca Johan, en la Ruta 67, en Rivadavia.

*El viernes, a las 10, tendrá lugar el acto del Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato al Adulto Mayor en la plaza departamental 12 de Febrero. Campaña de buen trato con el Consejo de la Tercera Edad, en Maipú.

*El sábado, a las 10, se presentará el grupo Raperas, quien luego hará un radioteatro sobre conciencia, en la plaza Godoy Cruz.