Reapareció Cecilia Bolocco pero nadie la reconoció por lo que se hizo en la cara

En la edición de esta semana de la revista Hola reapareció Cecilia Bolocco, la ex mujer del ex presidente Menem y madre de su hijo Máximo, quien está radicada en su país natal, Chile, donde sigue siendo una figura relevante del mundo de la farándula trasandina.





Pero hubo algo de este artículo que llamó la tención de todos y no fue precisamente alguna de sus declaraciones, siempre punzantes: resulta que tendría otra cara, producto de reiteradas cirugías estéticas.





"La Bolocco" también es célebre por ser ganadora del concurso internacional de moda Miss Universo representando a su país y por conducir programas televisivos. En el mismo artículo, contó que "hace poco vi por primera vez las imágenes del concurso y me emocioné mucho, me provocó ternura. Me siento más parecida a esa niña de Miss Universo que a la que fui después".





"Hoy estoy feliz, feliz, feliz. No se cómo más decirlo", admitió sin tapujos la mujer, y agregó: "Quiero estar presente en la vida de Máximo, acompañarlo; quiero disfrutar la vida".





Se sabe que para ella su hijo es importante, pero la estética también. Es que llama mucho la atención cómo le cambió la cara.



¡Mirá el antes y el después!



Antes