Máximo: "No es tarde para lograr la unidad"

El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, donde señaló que "hay intentos de querer conducir al peronismo desde afuera" pero que todavía "no es tarde para lograr la unidad".

En el cierre del Quinto Congreso Nacional de la Corriente Peronista Descamisados, celebrado en la Casa del Bicentenario de Avellaneda, Kirchner sostuvo que "el enemigo que está del otro lado es muy poderoso y no va a cejar un minuto en hacer lo que tiene que hacer, si tiene que partir al peronismo lo va hacer". Al respecto, advirtió que en los últimos años se puede ver que "hay intentos constantes de querer conducir al peronismo desde afuera" pero aseguró que, no obstante, "no es tarde para lograr la unidad".

"Estamos dispuestos a construir la unidad porque sabemos que lo que hay que frenar es el ajuste y el aumento de desocupados", sostuvo el diputado y líder de La Cámpora, al tiempo que señaló que "no quepa la menor duda que este ajuste despiadado, según anuncian ellos mismos, se va a profundizar".

En referencia a Cambiemos, el legislador sostuvo que "tienen la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, tienen el poder financiero, el mediático y el Partido judicial". "No creo recordar en tiempos de democracia un sector con tanto poder en la Argentina y lo están usando para darle todo a las corporaciones y no para darle más derechos a la gente", agregó.

Por último, el diputado instó a los presentes a comprometerse en la campaña electoral al asegurar que "en esta campaña una persona sola no puede y van a tener que ser protagonistas cada uno de ustedes en cada barrio, casa a casa, calle a calle y rancho a rancho para dar vuelta la taba".

Del encuentro participaron también los diputados nacionales Andrés "Cuervo" Larroque y Carlos Castagnetto; el coordinador nacional de Descamisados, Marcelo Koenig; el intendente local, Jorge Ferraresi, y el diputado provincial Juan José Mussi.