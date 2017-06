Exitosa recolección de residuos eléctricos y electrónicos en la Ciudad

En el marco del Día Mundial del Ambiente, este sábado por la mañana, los vecinos de la Ciudad de Mendoza se acercaron al Parque Central y colaboraron con la campaña de recolección, entregando aparatos en desuso, principalmente PC, monitores, impresoras y celulares, entre otros. La iniciativa fue promovida por el municipio capitalino con la finalidad de evitar que este tipo de artículos en desuso sea arrojado a la vía pública o junto a residuos domiciliarios, ya que provoca serios perjuicios al medioambiente y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta problemática ambiental ha tomado relevancia en los últimos años debido al incremento de la chatarra electrónica o eléctrica por el acelerado recambio tecnológico. Los datos de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) agregan que, en un lapso de dos años el volumen de impresoras láser que quedaron fuera de circulación ascendió de 90.000 a 200.000 unidades en el país, y éste es solo un ejemplo.

La campaña convocó exclusivamente a personas domiciliadas en Capital, quienes al momento de la entrega de residuos eléctricos y electrónicos (RAEEs) debieron presentar su DNI con domicilio actualizado o la boleta con la tasa de servicios municipales. Estos desechos recolectados, posteriormente serán tratados por una empresa habilitada en la provincia para gestionar el tipo de residuos. “Estamos invitando a la gente que vive en capital a tomar conciencia y aprender a diferenciar los tipos de residuos que nosotros mismos generamos. La idea es reunirnos para captar todo este tipo de remanente que por ahí no sabemos qué hacer, para que no vaya a disposición final junto con el resto, debido a que tienen componentes especiales que pueden tener un valor post uso”, manifestó Monica Castro, directora de Gestión Ambiental y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza.

Por otra parte, Farid Nallim, gerente de Reciclarg, expresó: “Estamos en esta campaña junto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza tratando de aportar desde nuestra parte una correcta disposición de los residuos que se recolectaron. Es una iniciativa muy importante porque le permite al vecino de capital traer el material en desuso que tiene en su casa y, de esta manera, evitar que termine en un vertedero de cielo abierto contaminándonos a todos”.

Los RAEEs constituyen un importante problema ambiental ya que estos contienen compuestos contaminantes con plomo, mercurio, berilio, zinc, níquel, cadmio, etc.; estos en muchos casos son vertidos incorrectamente junto a los residuos domiciliarios, llegando a vertederos o basurales, y contaminando gravemente el entorno. Al respecto Nallim explicó qué es lo que se hace posteriormente con los residuos y comentó: “Se realiza un proceso de desmantelamiento de las partes componentes de estos RAEEs y luego hacemos que se transforme en materia prima para otras industrias, por ejemplo el plástico de un monitor o de una impresora, luego se transforma en una caja registradora de luz o en un enchufe. Además, podemos decir que se hace una minería urbana, ya que al recuperar materiales como cobre, oro y plata, logramos disminuir la demanda de extracción minera”.

La voz de los vecinos de la Ciudad

Susana Benítez, quien trabaja en una editorial que funciona en la Cuarta Sección, manifestó: “Hemos traído varias cosas, CPU, mouses, monitores e impresoras de punto que ya no se pueden conectar, ni tampoco se usa el formulario continuo. Al cambiar la tecnología uno se ve obligado a desechar cosas”.

Por su parte, José Sancandi dijo: “Nos enteramos de esto por la televisión. Me pareció una idea muy buena y esperamos que se repita porque hace falta que todo aquello que ya no se usa pueda ser reciclado. Hay algunas cosas que no están rotas pero ya no pueden usarse porque la tecnología cambia constantemente”.

Fernando Dueñas llegó con una caja llena de residuos y afirmó: “Soy un vecino de acá de la Ciudad. Me enteré de esta propuesta por un amigo. Nosotros trabajamos con informática así que juntamos los desechos de varios amigos y acá estamos para que esto no termine en un basurero con el resto de los residuos y se pueda hacer un tratamiento más ordenado”.

Para informes y consultas, los interesados pueden llamar al 4495252/ 50/ 47, que corresponde a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.