Molestaron a un chimpancé en un zoo y le tiro caca a una abuela

Los visitantes del zoo John Ball de Grand Rapid en Michigan (EEUU) se sorprendieron este fin de semana con la reacción que tuvo un chimpancé. En todos los zoológicos se recomienda no molestar a los animales para no provocar les ninguna exaltación, y ahí es donde comenzó el problema.

El público del zoo se encontraba observando el recinto de los chimpancés cuando uno comenzó a bailar haciendo reír a los allí presentes. El animal comenzó a bailar y chillar mientras hacía sus necesidades, algo de lo que su público no se percató. Finalmente el chimpancé acabó lanzando sus heces al público después de que unos niños se burlaran de él.

Los excrementos del animal no fueron a parar a los niños que se burlaban de él, ya que lo esquivaron, sino que acabaron en la nariz de una abuela que acompañaba a su familia en una visita. El momento provocó las carcajadas de la gente ante la embarazosa situación que estaba viviendo la señora, que no sabía dónde meterse.

El momento fue captado por un visitante del zoo y subido a YouTube, donde en poco tiempo ha conseguido acumular más de 2,4 millones de reproducciones convirtiéndose en todo un fenómeno viral.

El encargado de subir el vídeo afirma que es cortesía de Erin Vargo y con él vídeo pretende arrojar luz sobre la importancia de no burlarse de los animales que viven en los zoológicos. "Hay que dejarlos lo más tranquilos posible. Para ello es fundamental no tocar el vidrio, no gritar a los animales o no darles de comer", reflexionó Vargo.